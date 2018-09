vor 51 Min.

Der TV Dillingen hat zwei schwere Spiele zum Saisonstart Lokalsport

Der TV Dillingen hat sich viel vorgenommen und empfängt gleich zu Beginn Hochkaräter. Es gibt auch einen Wermutstropfen für das Badminton-Team.

Von Florian Berchtenbreiter

Am kommenden Wochenende werden in der Sebastian-Kneipp-Halle endlich wieder die Federn fliegen. Der TV Dillingen startet in seine siebte Bundesligasaison und empfängt zu Beginn bereits zwei Hochkaräter, was sofort Spitzenbadminton verspricht. Mit dem TV Marktheidenfeld und der SG Schorndorf sind zwei Mannschaften zu Gast gegen die man sich in der vergangenen Saison einen engen Kampf um den zweiten Tabellenplatz geliefert hat.

Bei den Ersatzspielern gibt es ein neues Gesicht

Um das sehr gute letztjährige Abschneiden wiederholen zu können, bleibt die Dillinger Mannschaft komplett zusammen. Lediglich bei den Ersatzspielern gibt es ein neues altes Gesicht.

Moritz Herkner wechselt zur kommenden Saison zurück an die Donau, um die Zweite Mannschaft in der Regionalliga zu unterstützen. Des Weiteren wird Moritz bei Bedarf in der Erste Mannschaft eingesetzt, da dieser ja bereits beim VfB Friedrichshafen Bundesligaluft geschnuppert hat.

Eine Hochzeit hemmt das Team

Am Samstag empfängt der TVD um 16 Uhr die sehr ausgeglichene Mannschaft aus Marktheidenfeld. Dabei gibt es jedoch leider bereits zum Saisonstart eine nicht allzu erfreuliche Nachricht für die Donaustädter, da Kapitän Berchtenbreiter am Samstag als Trauzeuge auf einer Hochzeit ist, fällt er für das Spiel aus. Auch Moritz Herkner, der für solche Fälle als Ersatzspieler vorgesehen ist, ist beruflich verhindert, wodurch Tim Cramer erstmals die Chance bekommt, in der Bundesliga zu spielen.

Sonntags hofft das Dillinger Team dann ab 13 Uhr mit unserem Kapitän gegen die SG Schorndorf, die mit David Kramer die aktuelle Nummer zwei der Deutschen Rangliste in ihren Reihen hat, den Sieg aus dem Vorjahr wiederholen zu können.

Über zahlreiche Zuschauer würden sich die Spieler und Verantwortlichen sehr freuen. Der Eintritt ist – wie immer – frei.

