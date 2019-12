16.12.2019

Der Titelverteidiger räumt das Feld

Lang war der Spielausgang offen, bis Alexander Krauter (BC Schretzheim) in der zwölften Minute der entscheidende Treffer zum 1:0 gegen Dillingen gelang. Die TG Lauingen hatte in ihrem Endspiel wiederum deutlicheren Erfolg.

Wie der SSV Dillingen scheitert und der FC Lauingen, SV Ziertheim, TG Lauingen und der BC Schretzheim den Sprung zur Endrunde schaffen

Von Christian Schuster

Unerwarteter Start in die Hallensaison in Höchstädt. Beim zweiten von vier Hauptrunden musste der Seriensieger und Mitfavorit Dillingen bereits überraschend die Segel streichen. Somit findet die Endrunde ohne Titelverteidiger, aber dafür mit zwei favorisierten Kreisligisten und weiteren starken Vertretern statt. Die ersten vier Teilnehmer von acht wurden am Wochenende in Syrgenstein ( FC Lauingen, SV Ziertheim) und in Höchstädt (TG Lauingen, BC Schretzheim) ermittelt.

Hauptrunde Syrgenstein

Die Startplätze eins und zwei für die Finalrunde der Futsal-Landkreismeisterschaft wurden am Freitagabend vor 100 Zuschauern in der Bachtalhalle in Syrgenstein vergeben. Kreisligist FC Lauingen absolvierte seine Aufgaben relativ souverän, musste sich aber im Tagesendspiel gegen Landshausen nach einem 0:1-Rückstand behaupten. Dabei drehten die Mohrenstädter nach Schwerstarbeit die Partie in den letzten Minuten mit zwei Treffern zu ihren Gunsten. Im zweiten Tagesfinale qualifizierte sich KreisklassistZiertheim für die Landkreis-Endrunde in Wertingen. Die Ziertheimer machten es weit weniger spannend und gewannen souverän mit 4:0 gegen Altenberg. Die Gruppenphase war „nach Plan“ und ohne Überraschungen verlaufen, mit dem FC Lauingen und Altenberg als Sieger ihrer drei Ligen. Die SV Ziertheim erreichte mit einem 1:0 gegen Lutzingen das Tagesfinale, Landshausen mit einem 2:0 gegen Wittislingen. Über die Auszeichnung „Bester Spieler“ durfte sich Elias Griener freuen, als „Bester Keeper“ wurde Wörner von Landshausen geehrt. Mit drei Treffern waren Marek, Griener, Hammer und Pörschke erfolgreich.

Hauptrunde Höchstädt

150 interessierte Zuschauer verfolgten am Samstag dann die zweite Hauptrunde in der Nordschwabenhalle in Höchstädt. In der Gruppe war es spannend, am Ende hatten die beiden favorisierten Klassenhöchsten, die TG Lauingen (Gruppensieger) und der BC Schretzheim (Gruppenzweiter), die Nase vorn. Für Donauried war das Turnier ebenso früh beendet wie für Unterliezheim und Donaualtheim in der Gruppe B. Hier spielten sich Titelverteidiger Dillingen als Erster und die SSV Höchstädt als Zweiter ins Tagesendspiel. Dabei hatte Dillingen nach der 0:1-Auftaktniederlage einen Schreckmoment zu überstehen. Die TG Lauingen gewann das erste Tagesfinale klar mit 5:0 gegen Gastgeber Höchstädt. Das zweite Tagesfinale konnte der Seriensieger lange offen gestalten, ehe Schretzheim in der zwölften Minute durch Alexander Krauter der entscheidende Treffer zum 1:0-Endstand gelang. Die Wahl der besten Spieler fiel auf Tasdelen Sahin (TG Lauingen), als bester Keeper wurde Körber (SSV Dillingen) ausgezeichnet. Die Torjägerkanone sicherte sich Tasdelen Sahin von der TG Lauingen mit drei Treffern.

