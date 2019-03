05:11 Uhr

Der Torwart wird schmerzlich vermisst

DZ/WZ-Fußball-Frühjahrscheck: Ohne Matthias Möhnle wird es für den TSV Haunsheim schwer, die Klasse zu halten.

Von Günther Dirr

Die Abstiegsangst beim TSV Haunsheim ist groß. Neucoach Oliver Aunkofer und sein Team begleitet das Pech schon arg. Die ständigen Veränderungen aufgrund von Verletzungen haben die Mannschaft vom Kurs gebracht.

Soll & Haben „Es war für uns eine total verkorkste Hinrunde mit immer wieder verletzten Spielern“, wettert der Sportliche Leiter Tobias Stangl und wünscht sich mehr Glück bei den verbleibenden zehn Spieltagen. So wie vergangene Saison Rang neun hatte man sich zum Ziel gesetzt. Die Realität ist Platz 14. Jetzt geht es ums nackte Überleben in der Kreisliga West.

Hin & Weg Wie Abteilungsleiter Tobias Stangl gesteht, war man in der Winterpause eifrig auf Suche nach einem Torhüter. Alle Bemühungen, einen Ersatz für den verletzten Stammkeeper Matthias Möhnle zu finden, schlugen fehl. Immerhin konnten mit Kevin Collins Arbello und Steffen Gesele zwei Verstärkungen an Land gezogen werden. Mit Andreas Lachermeier, Thomas Lukschnat und Dominic Hördegen haben zur Halbzeit der Runde drei Akteure aufgrund ihrer Verletzungsanfälligkeit ihre Karriere beendet.

In Haunsheim sind Gespräche nötig

Team & Chef Nachfolger für Rene Günzel im Traineramt des Kreisligisten wurde Oliver Aunkofer. Ein Befürworter für den einst in Gundelfingen höherklassig agierenden 36-Jährigen war der Sportliche Leiter. Ob Aunkofer auch über die Saison hinaus in Haunsheim wirkt, ist derweil noch nicht geklärt. Stangl: „Wir haben in der Winterpause vereinbart, dass wir im Augenblick diesbezüglich keine Gespräche führen. Oliver wird auf uns zukommen.“

Glücks- & Sorgenkinder Die sportliche Misere ist mitunter an einem Namen festzumachen: Torhüter Matthias Möhnle. Der Kapitän hat sich die Schulter ausgekugelt und daher nur zehn Punktspiele bestritten. Weil keine echte Nummer zwei im Klub greifbar war, stellte sich Angreifer Robin Hördegen derweil zwischen die Pfosten. Doch der Torjäger wird nun schmerzlich im Sturmzentrum vermisst. Dass zu den kargen 18 Treffern weitere hinzukommen, dafür sollen die verbliebenen Angreifer Dennis Pietsch und Bernd Ostertag sorgen. Positiv stimmt die TSV-Verantwortlichen, dass der augenblickliche Kapitän Benjamin Wahl verletzungsfrei als Mittelfeldmotor spielen kann.

Test & Taktik Ganze zwei Testpartien (FV Sontheim und Lutzingen) wurden bestritten. Nun am Sonntag folgt der letzte Aufgalopp vor den restlichen zehn Pflichtspielen gegen die SG Bächingen. Überaus froh sind die Funktionäre beim Klub, dass die 2. Mannschaft doch weiter in der B-Klasse West IV mitwirken kann.

Start & Ziel„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, spricht Tobias Stangl Klartext und bedauert die sportliche Situation aus seiner Sicht. Denn er muss bei seinen Aufgaben derzeit in alle Richtungen planen. „Wir sind aber ein verschworener Haufen“, sagt Stangl und glaubt weiter an den Klassenverbleib. Er hat dabei auch schon eine Rechnung aufgemacht: Seiner Meinung nach müssten fünf Siege für ein weiteres Jahr Kreisliga reichen. Ein Heimsieg am letzten Märzsonntag im Kellerduell gegen Waldstetten würde die Hoffnungen nähren.

Prognose Ein toller Zusammenhalt kann schon mal Berge versetzen, wie es so schön heißt. Allerdings stellt das Torhüterproblem beim TSV Haunsheim vieles infrage. Der Klassenerhalt käme fast einem „Sechser im Lotto“ gleich.

