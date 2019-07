Der Vizeweltmeister im Bodybuilding kommt aus Dillingen

Plus Bei der Bodybuilding-Weltmeisterschaft landet der Dillinger Walter Schmidt auf dem zweiten Platz. Warum sein Rezept Schokolade statt Anabolika lautet.

Kniebeugen, Bankdrücken und Beinpressen – wenn Walter Schmidt im Fitnessstudio seine Gewichte stemmt, richten sich alle Augen auf ihn. Dabei sind die Muskeln des 60-Jährigen unter T-Shirt und Hose gut versteckt. Fährt er allerdings zu einem Wettkampf, sieht das anders aus. Dann trägt Schmidt kaum Stoff, dafür aber zwei Schichten Farbe. Beim Bodybuilding soll schließlich der Körper im Vordergrund stehen.

Warum der Weg zum Bodybuilding steinig war

Nach dem Training sitzt Schmidt zufrieden auf dem Sofa. In der Hand hält er einen Brief. Darin gratuliert ihm Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz zu seinem zweiten Platz in der Masters-Klasse III bei der Bodybuilding-Weltmeisterschaft, die im Juni in Griechenland stattfand. Die Freude über seine Platzierung kann der sonst eher bescheiden wirkende Mann mit den stahlgrauen Augen und dem offenen Lächeln nicht verbergen.

Hinter ihm liegt ein langer und anstrengender Weg. Als er das erste Mal mit Gewichten trainierte, war er 23 Jahre alt. Regelmäßig besuchte er ein Fitnessstudio und nahm wenig später an Wettbewerben im Bodybuilding teil. Trotz Erfolge zog Schmidt überraschend die Reißleine und kehrte dem Sport seinen Rücken.

Seine damalige Entscheidung bereut der Dillinger nicht. Im Gegenteil. Rückblickend sagt er: „Der Druck, in meinem Studio Anabolika und andere Stimulanzien auszuprobieren, wurde immer stärker. Und davor hatte ich riesige Angst.“ Die Folgen dieser Mittel seien verheerend und man wisse schlichtweg nicht, was alles darin stecke, betont der Vizeweltmeister.

Wie der Vizeweltmeister wieder zum Kraftsport fand

28 Jahre dauerte es anschließend, bis Schmidt 2014 durch Zufall einen neuen Versuch wagte. Weil er seinen damaligen Job verlor und seine Ehe in die Brüche ging, entschied er sich noch einmal mit dem Bodybuilding anzufangen. „Ich habe einfach irgendetwas gebraucht, um mich abzulenken“, erinnert er sich.

Seine Grundeinstellung behielt der Dillinger mit dem sympathischen Lächeln bei. Vor dem Experimentieren mit unerlaubten Substanzen hatte er auch Jahre später noch immer großen Respekt. Aus diesem Grund freute es ihn umso mehr, als er den Verein „German Natural Bodybuilding and Fitness Federation“, kurz GNBF, entdeckt. Dort wird gesundes und dopingfreies Bodybuilding gefördert. Zufrieden erklärt er: „Wer mit verbotenen Mitteln erwischt wird, bekommt eine lebenslange Sperre.“

Wer es im Bodybuilding zu etwas bringen möchte, der braucht vor allem eines: einen großen Willen und viel Disziplin. „Der Bodybuilder ist ein seltenes Tier“, witzelt Schmidt. Als Einzelkämpfer müsse man sich zu motivieren wissen.

Das sei nicht immer einfach. Besonders wenn es an die Ernährung gehe, erklärt der 60-Jährige. Knapp drei Monate vor einem Wettbewerb muss er sich an eine strenge Diät halten: 1100 Kalorien am Tag. Fisch und Geflügel. Quark, zwei Äpfel am Tag und Hüttenkäse. Auf Zucker und Salz muss Schmidt in dieser Zeit komplett verzichten. Er sagt: „Salz speichert zusätzliches Wasser im Körper und das gilt es zu vermeiden.“

Die Woche vor dem Wettbewerb ist selbst für ihn eine besondere Herausforderung. Während er anfangs noch täglich sechs Liter trinken muss, darf er am Vortag gar kein Wasser mehr zu sich nehmen.

In welchen Situationen der Sportler weiche Knie bekommt

Damit er das durchsteht und seine Umwelt nicht zu sehr belastet, versetzt sich Schmidt während dieser Zeit gerne in „Diät-Arrest“, wie er es lachend bezeichnet. „An Motivation und Durchhaltevermögen mangelt es mir nicht, doch auch ich habe eine kleine Sucht, mit der ich kämpfe“, erzählt er. Bei Erdbeer- oder Apfelkuchen kann selbst der Bodybuilder nicht nein sagen.

Und auch bei Schokolade werden Schmidts sonst so starke Knie schwach. „Nach einer Meisterschaft kommt es schon einmal vor, dass ich mir zwei bis drei Tafeln auf einmal gönne“, sagt er achselzuckend und lächelt verschmitzt. Irgendwann ist dann aber wieder Schluss für den 60-Jährigen. Um sich ausreichend Disziplin anzutrainieren, stellt er sich im Supermarkt vor das Schokoladenregal. „Halte ich ohne einzukaufen durch, habe ich es geschafft“, verrät er.

Bodybuilder Walter Schmidt aus Dillingen ist Vizeweltmeister geworden. Die Farbe spielt auf der Bühne eine entscheidende Rolle. Bild: Schmidt

Selbstbeherrschung alleine reicht im Bodybuilding allerdings nicht aus. Schmidt weiß: „Ohne Unterstützung kommt man nicht weit.“ Aus diesem Grund stand auch beinahe seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Juni in Griechenland auf der Kippe. Da sein Trainer im Urlaub war, sprang kurzfristig eine Bekannte ein.

Vor allem beim Farbeauftragen würde man Hilfe brauchen, erzählt er und muss lachen. „Das gehört einfach beim Bodybuilding dazu.“ Bei dem ganzen Licht auf der Bühne, sei das dunkle Braun ein Muss, denn ansonsten würde man die Muskeln gar nicht erkennen. Lustig daran findet er das Auftragen. Mit einer Farbrolle streicht man ihn gleich zweimal an. „Damit nichts davon im Bett landet, schlafe ich komplett eingepackt und mit Socken über den Händen“, erzählt er und grinst. Abgehen würde die Farbe im Anschluss auch wieder – spätestens nach drei Duscheinheiten sieht er fast wie vorher aus.

Welche Vorurteile und Klischees ihm begegnen

Trotz seines Erfolgs begegnen dem 60-Jährigen viele Vorurteile in seinem Alltag. Das Klischee, dass Bodybuilder viel Muskeln aber keinen Grips hätten, treffe nicht immer zu, betont er. Wenn er mit seinem Chihuahua Cammelino durch Dillingen spaziert, sieht Schmidt auf den ersten Blick gar nicht nach einem Weltmeister im Bodybuilding aus.

„Das ist das Gute daran – angezogen falle ich nicht aus der Reihe“, sagt er und lächelt. Vorbild möchte er trotzdem für seine jungen Kollegen sein. Er möchte motivieren und zeigen, dass man auch ohne den Einsatz von verbotenen Substanzen auf dem Treppchen stehen kann.

