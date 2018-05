vor 44 Min.

Der lange Weg in Runde zwei Lokalsport

Fußball-Relegation: FC Lauingen II darf nach kuriosem Verlauf der Nachholpartie gegen Münsterhausen weiter hoffen – Am Dienstag in Medlingen gegen Rettenbach.

So viel gleich vorne weg: Am Dienstag, 29. Mai, 18.15 Uhr, läuft der FC Lauingen II bereits zum dritten Mal in dieser Kreisklassen-Relegation aufs Spielfeld. Gegner in Medlingen ist dann der FC Reflexa Rettenbach. Spiel eins in Runde eins gegen den SV Münsterhausen war bekanntlich am Donnerstagabend in Jettingen wegen eines Gewitters abgebrochen worden. Die Neuansetzung am späten Samstagnachmittag in Gundremmingen zog sich mit kuriosem Verlauf über die reguläre Spielzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen hinweg, ehe der FCL II als 9:7-Sieger feststand.

