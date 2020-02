vor 18 Min.

Derby verloren, Spitzenreiter besiegt

TV Lauingen kämpft gegen Nachbarn Dillingen und Langweid wacker

Zum fünften Bezirksklassen-Spieltag empfingen die Lauinger Volleyballer den befreundeten Landkreisrivalen TV Dillingen und den Tabellenersten aus Langweid. Nach den Ausfällen von S. Libera und C. Hörger sagte kurzfristig Mittelangreifer V. Konle krankheitsbedingt ab. Um eine Alternative auf der Bank zu haben, sprang M. Seybold in der Mitte ein. Die Dillinger hingegen konnten aus dem Vollen schöpfen, traten mit zwölf Spielern an – und gewann das Derby.

Der Lokalkampf verlief meist auf Augenhöhe, der erste Satz ausgeglichen bis zum 22:22. Drei TVL-Fehler führten zum Satzverlust. Ein Sechs-Punkte-Rückstand zu Beginn des zweiten Satzes konnte vor allem durch den überragenden Yoseif Solomun zum 22:22 ausgeglichen werden. Letztlich hatte jedoch wieder der TVD das glücklichere Ende für sich. Die frühe Führung im dritten Durchgang ließen sich die Lauinger nicht mehr nehmen (25:20). Auch im vierten Satz kämpfte sich der TVL nach größerem Rückstand wieder heran, verlor dann aber 21:25 und das Derby damit 1:3.

Im ersten Satz gegen Spitzenreiter Landweid war die Luft beim TVL raus (11:25). Kämpferisch zeigten sich die Lauinger aber in den folgenden Sätzen (25:20/25:22). Vor allem der in die Mitte gerückte Frank Engelniederhammer war für die 2:1-Führung mitverantwortlich. Im folgenden Durchgang ließen die Kräfte spürbar nach (17:25). Aber schon zum sechsten Mal in dieser Saison brachte der Tiebreak (16:14) den 3:2-Sieg für den TVL.

Den Sprung auf Relegationsplatz drei verpassten die Dillinger im Spiel gegen Langweid. Im Angriff überzeugend wurde der erste Satz noch gewonnen (25:23). In den folgenden Durchgängen konnte der TVD seine Angriffsstärke nicht mehr ausspielen. Zu ungenau war die Annahme und dadurch auch das Zuspiel. Aufschlagfehler häuften sich, was zur 1:3-Niederlage führte (20:25, 16:25, 19:25). (MM)

TV Lauingen: Thomas Burr, Frank Engelniederhammer, Markus Maier, Holger Schünzel, Martin Seybold, Yoseif Solomun, Ingo Vincon

TV Dillingen: David Balheim, Waleri Balheim, Edmond Böhm, Jonas Diekmann, Max Hartmann, Markus Heimbrock, Andreas Ludewigt, Waldemar Makelky, Lukas Riesenegger, Christian Sander, Marco Uhlmann, Ivan Wonenberg

