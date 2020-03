vor 20 Min.

Derbysieg mit Höhen und Tiefen

Handball: Gundelfingens BOL-Damen festigen in Günzburg ihren dritten Tabellenrang. In Wertingen feiert die weibliche A-Jugend dank Erfolg im Topspiel vorzeitig den Titelgewinn.

TV Gundelfingen : Letztlich erfüllte sich die Erwartung der TVG-Handballdamen auf einen Sieg im Lokalderby beim VfL Günzburg II dann doch. Sie gewannen 31:23 und sicherten damit ihren dritten BOL-Tabellenplatz ab. Die zahlreich mitgereisten Fans sahen jedoch einen verschlafenen Start der Gundelfingerinnen. Der Gastgeber ging in Führung und hielt bis zum 6:6 mit. Erst Mitte der ersten Hälfte riss der TVG das Ruder an sich, spielte sich mit schönen Einzelaktionen in Front und zog mit fünf Toren in Folge zur klaren Pausenführung davon.

Gundelfingen sortiert sich neu

Bis zu einer Auszeit des Günzburger Trainer bestimmte Gundelfingen auch die zweite Hälfte. Völlig überrumpelt von der neuen Schnelligkeit der gegnerischen zweiten Welle, fehlte den TVG-Damen in der Abwehr dann aber die Zuordnung und der VfL verkürzte. Doch die Gundelfingerinnen sortierten sich in den letzten zehn Minuten nochmals neu. So reichte der Vorsprung in einem oftmals konfusen Spiel für einen deutlichen, wenn auch nicht besonders glanzvollen Sieg. (vmö)

Themen folgen