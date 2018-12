12.12.2018

Deutliches Lebenszeichen Lokalsport

Erster Saisonsieg für Wertingen

Ein deutliches Lebenszeichen gab das Schlusslicht der Männer-Bezirksklasse A von sich: Gegen den TSV Wemding gelang dem TSV Wertingen der erste Saisonsieg, mit dem man näher an den FC Gundelfingen 2 und den TV Lauingen heranrückte, die ihre Partien gegen das Spitzenduo aus Harburg und Donauwörth verloren. Einen ganz wichtigen doppelten Punktgewinn feierte auch der TSV Binswangen in der Bezirksklasse B bei Absteiger TSV Oettingen, wodurch man sich etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen verschaffte. Dasselbe Kunststück gelang der zweiten Binswanger Vertretung in der Bezirksklasse C Süd mit einem knappen 9:6 gegen den neuen Träger der roten Laterne FC Mertingen 3. Vorneweg marschieren hingegen weiterhin im Gleichschritt – mit Erfolgen von jeweils 9:3 – der TV Dillingen 5 und der FC Gundelfingen 3. Mit einem mehr ausgetragenen Spiel übernahm der TV Dillingen 6 Platz eins der Bezirksklasse C Günzburg vom SV Waldstetten. Keinen Stich ließ die siebte Dillinger Garnitur in der Bezirksklasse D Verfolger VfB Oberndorf 2, der nun bereits vier Zähler Rückstand aufweist. In ganz ungewohnten Tabellenregionen bewegt sich derzeit der Nachwuchs des SV Holzheim, der dank eines Unentschiedens des TV Dillingen 4 beim Nachbarn FC Gundelfingen in der Jungen Bezirksklasse A ganz oben rangiert. Herber Rückschlag dagegen für die TTF Unteres Zusamtal 2: Im direkten Aufeinandertreffen mit dem punktgleichen TSV Rain 3 in der Jungen-Bezirksklasse B verloren sie 1:9. Nicht stoppen konnten schließlich die Damen des TV Dillingen 2 in der Bezirksklasse A den VfR Jettingen. (rw)

Themen Folgen