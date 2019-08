vor 20 Min.

Deutsche Titel an der Angel

Philipp Bestle aus Pfaffenhofen gehört in der C-Jugend zur nationalen Spitze, Lucas Röhr bei der B-Jugend

Von Brigitte Bunk

Der Fischereiverein Pfaffenhofen ist stolz auf seinen Nachwuchs: Bei den deutschen Castingmeisterschaften der Jugend und Junioren in Demmin an der Ostsee haben Philipp Bestle und Lucas Röhr beste Ergebnisse eingefahren.

Der 14-jährige Philipp Bestle, der in der C-Jugend antritt, gewann in der Disziplin Skish, also beim Wurf auf die geneigte Scheibe, den deutschen Titel sowie im Weitwurf Bronze. Im Dreikampf, zu dem noch der Wurf auf die Tuchscheibe zählt, wurde er ebenfalls deutscher Jugendmeister.

Der 15-jährige Lucas Röhr holte Bronze im Skish der B-Jugend. Insgesamt bildeten drei Jugendliche die bayerische Mannschaft. Zum bayerischen Team gehörte noch Jonah Schierstein vom unterfränkischen ASV Stockstadt, der deutscher Jugendmeister auf die Tuchscheibe wurde, Bronze im Skish holte und im Gesamtdreikampf Platz drei belegte.

„Qualifiziert haben sich die Jungs, weil sie in drei Turnieren seit Jahresanfang entsprechende Leistungen zeigten“, erklärt Philipps Vater Christian Bestle, der Trainer der beiden Buben aus dem Pfaffenhofener Fischereiverein ist. Und Landesjugendsportwart im Fischereiverband. Er nennt als Beispiele die bayerische Meisterschaft in Nersingen im Mai und den schwäbische Jugendfischereitag in Münster im Juli. Bestle erklärt stolz: „Schon da hat Philipp alles abgeräumt mit seiner Bestpunktzahl und wurde vierfacher bayerischer Meister.“

Der Trainer beschreibt die Gesamtsituation: „Die Konkurrenz ist hart.“ Vier von 14 Nachwuchs-Castern kamen in Frage, den Sieg unter sich auszumachen. Philipp Bestle wusste, dass er eine hohe Punktzahl braucht, um vorne zu landen. Und dies bei schwierigen Windverhältnissen. Im Weitwurf erzielte er mit 62 Metern sein bestes Ergebnis, Skish hat er mit 80 Punkten gewonnen. Lucas Röhr, der in einer Altersklasse antritt, in der auch WM-Teilnehmer am Start sind, zeigte beim Skish mit 80 Punkten ebenfalls eine tolle Leistung und verdiente den dritten Platz. Damit hat sich für Christian Bestle bestätigt: „Auch unsere Buben vom Dorf können immer wieder eine Medaille abzwacken.“ Wichtig sei, die Technik zu beherrschen, weiß der Trainer. Dann gilt es, zwei Wochen vor dem Wettkampf täglich zu trainieren, die letzten drei Tage davor konstant.

Und die Zukunft? Wenn die Jungs über den Winter gut trainieren, machen sie weiter. Doch die Entscheidung überlässt der väterliche Coach ihnen. Denn dann müssen beide im Fünfkampf antreten, also zusätzlich in den Disziplinen „Fliege weit“ und „Fliege Ziel“.

Themen Folgen