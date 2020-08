08:56 Uhr

Deutschen Titel nur ganz knapp verpasst

Leichtathletik: Zwei Mehrkämpfer der LG Zusam gefallen bei der Senioren-DM.

Von Werner Friedel

Völlig unerwartet landete Tobias Anton von der LG Zusam startend bei der deutschen Senioren-Mehrkampf-Meisterschaft in Zella-Mehlis seinen bislang größten sportlichen Erfolg. Im Fünfkampf der Männer 40 holte der 43-jährige Wertinger mit einer Verbesserung seiner bisherigen Bestleistung um 350 auf hervorragende 2739 Punkte den Vizetitel und durfte bei der Siegerehrung die Silbermedaille in Empfang nehmen.

Gleich in der ersten Disziplin, dem Weitsprung, setzte er sich mit persönlicher Bestweite von 5,80 Metern an die Spitze des 15-köpfigen Teilnehmerfeldes. Im Diskuswerfen landete die Zwei-Kilo-Scheibe bei 30,20 Metern. Damit machte er seine zweite Bestleistung an diesem Tag perfekt. Mit flotten 25,72 Sekunden über 200 Meter war er nicht nur schnellster Sprinter seiner Altersklasse, sondern baute die Gesamtführung deutlich aus. Plötzlich stand die Tür offen zu einer Medaille, ja sogar der Meistertitel lag nun in Reichweite. Im Speerwerfen zeigte Tobias Anton jedoch Nerven. Sowohl technisch wie auch weitenmäßig gelang ihm mit 32,17 Metern kein vernünftiger Wurf. Mit einem dünnen Punktepolster ging es auf die abschließenden 1500 Meter. Diesen Lauf gewann sein Konkurrent Carsten Nitschke (LSV Niesky) – und damit den Meistertitel. Elf Sekunden später überquerte Tobias Anton in 5:19,16 Minuten und persönlicher Bestzeit die Ziellinie. Bei der Siegerehrung freute sich der Wertinger, die Silbermedaille gewonnen und nicht die Goldmedaille verloren zu haben.

Eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten

Einen ordentlichen Fünfkampf absolvierte auch Tobias Steige, der in der Männerklasse 45 an den Start ging. Aufgrund der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten im Zusamtal investierte er deutlich weniger in die Vorbereitung für diese Meisterschaften. So erzielte der 45-jährige Realschullehrer seine besten Leistungen im Weitsprung mit 5,18 Metern und über 200 Meter in 27,39 Sekunden. Hinter seiner normalen Performance blieb er dagegen in den beiden Wurfdisziplinen Diskus (15,40 Meter) und Speer (27,60 Meter) sowie den ungeliebten 1500 Metern (6:38,19 Minuten). Insgesamt sammelte Tobias Steige 1991 Punkte und belegte damit den elften seiner Altersklasse.

