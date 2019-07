vor 58 Min.

Die Damen warten weiter auf die ersten Punkte

Das Höchstädter Team bleibt in der Bezirksklasse 2 erfolglos. Dafür gewinnen die Herren 40

Von Markus Däubler

Die erste Damenmannschaft der SSV Höchstädt muss in der Bezirksklasse 2 weiter auf die Punkte warten. In Hörzhausen gab es nichts zu holen. Gegen den TV waren lediglich Julia Ludewigt mit 0:6, 7:6, 10:5 und Sarah Spring mit 6:3, 6:2 erfolgreich. Im Doppel punkteten Weber J./Spring im Match-Tiebreak-Endstand 6:3. Die Damen II empfingen den TC Westendorf II. Nach Einzelsiegen von Sophia Veh und Jana Strobel (beide 6:0, 6:0) versprachen die Doppelpaarungen viel Spannung. Im Einserdoppel drehten Steckeler/Strobel die Partie nach einem verlorenen ersten Satz am Ende zu einem knappen 3:6, 6:4, 11:9. Im zweiten Doppel mussten sich Veh/Scharff mit 6:7, 4:6 geschlagen geben, was in der Gesamtabrechnung ein 3:3-Remis ergab. In der Bezirksliga freuen sich die Damen 40 über einen Sieg in Gessertshausen. Gegen dezimierte Gastgeberinnen sicherten sich Burga Pollak (6:3, 4:6, 10:7), Kirsten Weber (6:1, 6:3), Silvia Kölle und Katrin Anzenhofer (6:0, 6:0) ihre Einzelbegegnungen und legten den Grundstein für den Sieg. Däubler/Weber und Kölle/Anzenhofer setzten im Doppel den Schlusspunkt – 6:3-Auswärtssieg.

Für die Damen 50 lief es auswärts in Thannhausen nicht gut. Nach Siegen von Brigitte Rößle (6:1, 6:3) und Margret Kapp (6:1, 7:6) ging es noch ausgeglichen in die Doppel, hier wurden aber beide Paarungen abgegeben. Mit einem 2:4 mussten sie die Heimreise antreten. Die erste Herrenmannschaft war in Buttenwiesen chancenlos. Gegen den TSV war die Begegnung nach den Einzeln entschieden. Lediglich Mannschaftskapitän Uli Nerlinger konnte sich mit einem 6:2, 6:2 in die Siegerliste eintragen. Im Doppel ergatterten Ebermayer/Vatter noch einen Ehrenpunkt und stellten auf 2:7.

Ähnlich erging es der zweiten Mannschaft im Heimspiel gegen TC Lauingen. Nachdem in den Einzelpartien nur Andreas Vatter mit 6:2, 6:1 die Oberhand behielt, ging es mit 1:5 in die anschließenden Doppel. Auch hier war nichts zu holen. 8:1-Sieg für Lauingen. Zumindest ein Unentschieden erspielten sich die Herren 50 auswärts gegen TC Rot-Weiß Gersthofen. Dabei sah es für die Höchstädter nach den Einzelspielen alles andere als rosig aus. Zwar entschied Franz Vatter sein Einzel nach guter Leistung mit 6:3, 6:4 für sich. Allerdings mussten sich seine drei Teamkollegen allesamt geschlagen geben. Besonders bitter verlief die Partie für Thomas Däubler, der nach gewonnenem ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben musste. Damit ging es mit 1:3 in die Doppelpaarungen. Hier bewies das Team Moral. Vatter/Bosl und Neumann/Herb erspielten ein mehr als verdientes 3:3-Unentschieden.

Einen Sieg gab es am vergangenen Wochenende für die Herren 40, die vor der Saison in die Bezirksliga aufgestiegen sind. Sie ließen dem Gastgeber DJK Augsburg-Pfersee nicht den Hauch einer Chance und feierten bereits den dritten Sieg im vierten Spiel. Nach den Einzelsiegen von Stefan Lemmert (6:2, 6:1), Peter Anzenhofer (6:1, 6:0), Marcus Wiest (6:2, 7:5), Wolfgang Mittring (7:5, 4:6, 10:4) und Armin Kuhlins (6:2, 7:5) war der Auswärtssieg frühzeitig eingetütet. Die Paarungen Lemmert/Wiest und Keller/Anzenhofer setzten im Doppel noch einen drauf und machten den Endstand von 7:2 perfekt. Mit diesem Erfolg ist der Klassenerhalt sicher. Foto: Matthias Becker

