17.08.2019

Die Erwartungen übertroffen

Klasse Sport und viel Turnier-Spaß beim Basler-Cup im Bachtal

Von Thomas Böhle

Tennis auf hohem Niveau gab es auf den Anlagen der Bachtaler Tennisvereine beim 9. Basler-Cup zu sehen. Aufgrund vieler positiver Rückmeldungen von Spielern und Zuschauern sowie stetig steigender Teilnehmerzahlen war es für die Altenberger Veranstalter keine Frage, die Erfolgsgeschichte dieser Sportveranstaltung auch im Jahr 2019 fortzuschreiben.

Der Basler-Cup ist ein Leistungsklassenturnier, Namensgeber und Hauptsponsor Hof und Partner aus Zöschingen. „Natürlich gibt es neben der Basler-Versicherung noch eine Vielzahl weiterer Sponsoren“, berichtet SVA-Abteilungsleiter Reiner Fröhle und ergänzt: „Ich finde es toll, dass wir so viele Freunde und Gönner haben, die uns jedes Jahr erneut so beispielhaft unterstützen und dadurch eine Veranstaltung von dieser Größenordnung im Bachtal erst ermöglichen.“

Ausgeschrieben waren drei Herren-Konkurrenzen von LK 3 bis LK 23 sowie zur Freude vieler Spielerinnen und Spieler erstmals auch ein Wettbewerb im Mixed. Insgesamt 77 Teilnehmer fanden sich bei nahezu idealem Tenniswetter zum Turnier ein.

„Wir hatten dieses Jahr einen neuen Rekord von 81 Anmeldungen, aber mehr als 77 gehen aufgrund der maximalen Teilnehmerzahlen in den einzelnen Konkurrenzen nicht“, erklärt Turnierleiter Michael Eff: „Besonders freut uns, dass unsere Ausschreibung im Mixed so viel Zustimmung fand.

Wie schon in den Vorjahren, waren für die Austragung einiger Vorrundenspiele die Platzkapazitäten des Altenberger Nachbarvereins SV Bachhagel fest mit eingeplant. „Toll, dass uns unsere Freunde aus Bachhagel so vorbildlich unterstützen“, stellt Hauptsponsor Hermann Hof fest.

Regionales Tennis vom Feinsten wurde sodann den zahlreich erschienenen Gästen und Zuschauern geboten. Schon die Vorrundenspiele ließen erkennen, dass sich wieder hochklassige Spielerinnen und Spieler eingefunden hatten. Maximales Organisationstalent, das war die Anforderung an die Turnierleitung am Vormittag des zweiten Spieltags, da aufgrund einsetzender Regenfälle der Ablaufplan zu scheitern drohte. Doch auch diese Herausforderung wurde mit Bravur gemeistert. Durch die Nutzung der Plätze des FC Ballhausen und der damit gewonnen Kapazitäten gelang es, den Zeitrahmen einzuhalten, so dass die Finalspiele am Sonntag wie vorgesehen in der „Altenberger Arena“ ausgetragen werden konnten.

In der Klasse Herren A schafften es Uli Guyot vom 1. FC Nürnberg und Michael Argauer vom TC Augsburg Siebentisch ins Finale. Klarer Sieger mit 6:4 und 6:2 wurde Guyot. Bei den Herren B standen sich im Finale Claudius Eiberger vom TC Bopfingen und Paul Wottgen (TSV Altenfurt) gegenüber – Eiberger gewann 6:3 und 6:1.

Das Endspiel der Herren C wurde zwischen dem für den TC Pfronten spielenden Lukas Katzensteiner und Daniel Maquet (SV Freihalden) ausgetragen. Der klare Sieger dieses Duells hieß dann Katzensteiner (6:1/6:2).

Im Mixed-Wettbewerb trafen Maximilian Maier (TC Lörrach)/Isabel Adlassnig (TC Rot-Weiß Krumbach) auf Michael Färber (TC Schießgraben Augsburg)/Alexandra Krass (SV Altenberg). Sieger nach Spielstand 6:2 und 7:5: Maier/Adlassnig.

Im Rahmen der Siegerehrung lobte Turnierleiterin Jaqueline Eff die Teilnehmer und deren sportlichen Leistungen sowie den stets fairen und freundschaftlichen Umgang miteinander. Andreas Hof überreichte den Finalisten die Geld- und Sachpreise. Worte der Anerkennung gab es zudem vom stellvertretenden SVA-Tennischef Uwe Ludwig für die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer, die während des gesamten Turniers die Tennisfangemeinde betreuten. Fazit der Veranstalter: Es waren wieder drei tolle Tennis-Tage und eine gelungene Veranstaltung im Sinne von Freundschaft und Geselligkeit. Auch im nächsten Jahr wird der Basler-Cup wieder im Veranstaltungskalender der SVA-Tennisabteilung zu finden sein.

Infos zur SVA-Tennisabteilung unter

www.sv-altenberg-tennis.de

