vor 22 Min.

Die FCG-Gegner stehen fest

„Bayerische“ ist ausgelost. Gundelfinger A-Junioren werden schwäbischer Vizemeister

Beinahe hätte es im Hause Brugger eine Terminkollision gegeben. Denn kommenden Samstag findet sowohl die bayerische Futsalmeisterschaft der Männer als auch der A-Junioren statt. Marius, der älteste Sohn, war mit dem FC Gundelfingen bereits für die Titelkämpfe in Dingolfing qualifiziert, Marcel, der 17-jährige Bruder, hatte mit den FCG-A-Junioren bei den schwäbischen Titelkämpfen in Friedberg schon eine Hand am Meisterpokal. Doch dann verloren die Grün-Weißen im Finale mit 0:1 gegen den TSV Nördlingen, der stattdessen nach Maxhütte-Haidhof fährt – und bei Bruggers hatte sich das Terminproblem in Luft aufgelöst.

So gilt die volle Unterstützung Marius und den Gundelfinger Landesliga-Kickern, die am Samstag (ab 13.30 Uhr) zum insgesamt dritten Mal um den bayerischen Hallentitel spielen. Der FCG trifft in der Gruppe B zunächst auf den Futsal-Regionalligisten 1. FC Penzberg (Oberbayern), Mittelfrankens Meister Türkspor/Cagrispor Nürnberg und den Kreisligisten FC Eintracht Landsberg. Die beiden weiteren Halbfinalisten werden in der Gruppe A unter Rapid Ebelsbach (Unterfranken), der SpVgg SV Weiden (Oberpfalz), SG Mitterteich/Stenmühle (Oberfranken) und Gastgeber FC Dingolfing ausgespielt.

Die Gundelfinger A-Junioren waren bei der „Schwäbischen“ in Friedberg mit einer makellosen Bilanz ins Halbfinale eingezogen. Gegen den Landesliga-Rivalen TSV Schwabmünchen hatte der FCG mit 5:0 gewonnen, den Bayernligisten FV Illertissen mit 3:1 geschlagen und sich gegen den Bezirksoberligisten SpVgg Kaufbeuren mit 2:0 durchgesetzt. Im Halbfinale gegen den TSV Gersthofen folgte ein 2:1-Erfolg, im Endspiel gegen den TSV Nördlingen stand es bis eine halbe Minute vor Schluss 0:0. Dann unterlief FCG-Torhüter Niklas Schmitt ein kleines, aber folgenschweres Missgeschick. Beim Abwurf übertrat er die Strafraumkante, es gab Freistoß für Nördlingen – und Sebastian Herle traf zum alles entscheidenden 1:0.

Damit verpasste FCG-Coach Torsten Menck den perfekten Einstand. Der 48-jährige Menck, ehemaliger Regionalliga-Kicker des VfR Aalen, hat die Grün-Weißen im Winter übernommen. (wab)

gibt es eine Mitfahrgelegenheit nach Dingolfing im Bus. Infos und Anmeldung bei Herbert Koch, Tel. 01511/1264570 oder 08224/2259.

