vor 3 Min.

Die Fronten klären sich

In den unteren Ligen der Region festigen etliche Mannschaften ihre Position

Von Reinhold Waber

Klar verloren hat der SV Villenbach II das Spitzenspiel der Mädchen-Bezirksklasse A gegen Tabellenführer VfR Jettingen. Schwer erwischte es in der Bezirksklasse B der Buben auch die TTF Unteres Zusamtal, deren erste Saisonniederlage beim TSV Oettingen hoch ausfiel – während in der Bezirksklasse A die SSV Höchstädt II weiter ohne Verlustpunkt bleibt. Ebenfalls noch ungeschlagen ist der SV Villenbach II in der Frauen-Bezirksklasse A-Süd nach dem 5:5 gegen Wollishausen.

Bei den Herren klären sich allmählich die Fronten: In der Bezirksklasse A fanden der TV Dillingen IV (9:6 gegen Schlusslicht Donauwörth) und die TTF Unteres Zusamtal (9:1 beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt FC Gundelfingen II) den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle mit dem SV Holzheim (3:9 gegen den TSV Rain II). Keine Fortune hatte ebenfalls die Holzheimer „Zweite“ in der Bezirksklasse B beim 6:9 gegen den FC Mertingen, wogegen Dillingen V nach dem Sieg gegen Binswangen zur ausgeglichenen oberen Hälfte der zweigeteilten Liga gehört.

Eher nach unten orientieren müssen sich in der Bezirksklasse C der FC Gundelfingen III (1:9 gegen Mertingen II) und der SV Villenbach (4:9 gegen Riedlingen), die beide der TV Dillingen VII nach seinem ersten Saisonsieg nun auf Augenhöhe hat. Einsam seine Kreise an der Spitze der Bezirksklasse D zieht der TV Lauingen II, nur Dillingen VIII hält mühsam Schritt. Der erste doppelte Punktgewinn gelang schließlich im Kellerduell der 3er-Liga den TTF Unteres Zusamtal III beim SV Villenbach III.

