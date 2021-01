vor 49 Min.

Die Handball-Weltmeister zu Gast in Lauingen

Plus Lokale Geschichte(n): Das deutsches WM-Team von 1978 forderte den TVL heraus. Und Altenbergs Fußballer wurden Landkreismeister in der Halle. Was vor 25 Jahren sonst noch los war.

Von Günther Herdin

Corona hat uns seit knapp einem Jahr voll im Griff. Vor einem Vierteljahrhundert erfasste Bayern zum Jahresbeginn eine heftige Grippewelle. Der damalige Kultusminister Hans Zehetmair ( CSU) erwägte zum Start ins neue Jahr deshalb eine Verlängerung der Weihnachtsferien. Keine Entspannung auf dem deutschen Arbeitsmarkt sah der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Bernhard Jagoda. Er befürchtete, dass es 1996 an die vier Millionen Arbeitslose werden könnten.

Bei der deutsch-österreichischen Vierschanzentournee sicherte sich Jens Weißflog nicht nur den Sieg beim Abschlussspringen in Bischofshofen, er sicherte sich zum insgesamt vierten Mal auch Rang eins in der Gesamtwertung. Ein großer Coup gelang in Melbourne Tennisspieler Boris Becker. Nach 1991 gewann er fünf Jahre später zum zweiten Mal die Australien Open. Im Finale schlug er den Amerikaner Michael Chang mit 6:2, 6:4, 2:6 und 6:2. Beim erstmals ausgetragenen DFB-Hallenmasters in Dortmund setzte sich der damalige Bundesligist im Finale gegen den Hamburger SV mit 6:3 durch. Auf schwäbischer Ebene triumphierte der TSV Nördlingen, der FC Gundelfingen stand im Halbfinale. Und Landkreismeister im Hallenfußball wurde der SV Altenberg durch einen 5:1-Endspielsieg gegen den FC Lauingen. Die Finalrunde wurde in Wittislingen ausgetragen, und in Lauingen gastierten die Handball-Weltmeister aus dem Jahr 1978 zu einem Gastspiel gegen den TVL. Dies und einiges mehr lesen Sie in unserer Serie „Lokale Sportgeschichte(n). Heute blicken wir auf den Januar 1996 zurück.

Erster Silvesterlauf in Staufen

Sehr zufrieden war Organisator Hans-Werner Rochau mit dem Verlauf des 1. Silvesterlaufs der Eintracht Staufen. Am Neujahrstag vermeldete er, dass insgesamt 100 Starter auf die sechs Kilometer lange Strecke gegangen waren. Schnellster über die kurze Distanz war dabei Stephan Eberle von der LG Donau-Brenz, über zehn Kilometer siegte Gerd Menge aus Heidenheim.

Handball: Weltmeister von 1978 Gast in Lauingen

Kempa-Trick gefällig? Bitteschön! Oder Achter-Lauf mit anschließendem verdeckten Anspiel im Kreis? Kein Problem – beim Gastspiel der deutschen Handball-Weltmeistermannschaft von 1978 in der Lauinger Stadthalle griffen die Stars in die Trick-Kiste und begeisterten die zahlreichen Zuschauer. Das Freundschaftsspiel gegen den TV Lauingen gewannen die einstigen WM-Helden um Manfred Freisler, Walter Don und Kapitän Horst Spengler mit 40:26.

Die besten Eppisburger Schützen im Januar 1996 (hinten, von links): Albert Ehnle, Karl Ehnle, Albert Reiß und Marion Köhle; (vorne, von links) Jürgen Reß, Alban Schneider und Kathrin Klemisch. Bild: Repro her

Ex-Vorsitzender Ehnle „Tell“-König in Eppisburg

Höhepunkt der Jahresfeier beim Schützenverein „Tell“ Eppisburg war die Proklamation der neuen Schützenkönige durch den Vorsitzenden Karl Kapfer jun. Die Würde des Schützenkönigs sicherte sich einer seiner Vorgänger, Karl Ehnle. Er hatte mit einem 5,3-Teiler Erfolg. Jugendkönig wurde Marion Köhle (14,8-Teiler), den Titel eines Vereinsmeisters sicherte sich Jürgen Reiß in der Schützenklasse und Kathrin Klemisch bei der Jugend.

Lauingens Eisstockschützen kehren in die Oberliga zurück

Die Lauinger Moarschaft mit den Stockschützen Werner Götz, Karlheinz Eyring, Helmut Weishaupt und Anton Förg belegte in der Eisstock-Landesliga West den zweiten Platz punktgleich mit dem Erstplatzierten BC Aichach und kehrte damit nach einjähriger Abwesenheit in die Oberliga zurück.

Sportlerwahl: Überraschungen beim Leser-Voting

Im Festsaal des Wertinger Schlosses wurden Anfang Januar die „Sportler des Jahres“ 1995 geehrte. Bei der Abstimmung setzten die Leserinnen und Leser Patricia Formisano aus Syrgenstein auf Platz eins. Die 18-Jährige, welche seit der Geburt blind ist, wurde mit der Deutschen Langlauf-Biathlon-Staffel Deutsche Meisterin bei den Behinderten. Bei den Männern gewann der Schütze Thorsten Steidle aus Zöschlingsweiler den Titel, bei den Mannschaften machte mit großem Vorsprung die 4 x 400-Meter-Staffel der LG Donau-Brenz das Rennen. Stephan Eberle, Martin Müller, Kurt Schweizer und Wolfgang Kraus gehörten dem erfolgreichen Team an.

Die erfolgreichsten Sportlerinnen des Jahres 1995 wurden im Januar 1996 von unserer Zeitung geehrt (von rechts): DZ-Sportredakteur Günther Hödl, Ulrike Stadelmayr, Andrea Walper, Gabi Schünemann, Christine Stempfle und WZ-Sportredakteur Oliver Reiser. Vorne eingeklinkt ist Frauen-Siegerin Patricia Formisano. Bild: Repro her

Hallenfußball: Aus für FC Gundelfingen im Halbfinale

Den Einzug in die Endrunde um die schwäbische Meisterschaft im Hallenfußball schafften die Kicker des FC Gundelfingen. Nach einem 8:4-Sieg im Viertelfinale gegen den TSV Gersthofen folgte in der Vorschlussrunde gegen den späteren Titelträger TSV Nördlingen das Aus. Der FCG unterlag mit 4:8. „Wir haben unser Soll erfüllt“, resümierte Gundelfingens Spielertrainer Wilfried Mayer. 2220 Zuschauer waren zum Endturnier nach Augsburg gekommen.

Rekord beim 5. Stettenhoflauf

Zum fünften Mal wurde der Stettenhofenlauf bei Mödingen ausgetragen. Dabei gab es mit 160 Startern einen Teilnehmerrekord. Erhard Schuler aus Heidenheim gewann den Hauptlauf über 10,2 Kilometer bei den Männern, Schnellste bei den Frauen über die gleiche Distanz war Katharina Kaufmann vom TSV Oettingen.

Hofweber Bezirks-Juniorensieger im Badminton

Sehr erfolgreich schnitten die Teilnehmer des TV Dillingen bei den schwäbischen Meisterschaften im Badminton in eigener Halle ab. Besonders erfreulich war dabei der erste Rang von Christian Hofweber im Herreneinzel der Junioren. Im Herren-Doppel triumphierte Marc Hochstatter (TVD) an der Seite von Jens Jäckle (TSG Augsburg).

Schwäbischer Juniorenmeister im Badminton wurde der Dillinger Christian Hofweber. Bild: Repro her

Mit Lanziger-Hattrick zum Landkreis-Titel

Mit einer Überraschung endete die 14. Finalrunde um die Dillinger Landkreismeisterschaft im Hallenfußball. In der Wittislinger Sporthalle triumphierten nicht die favorisierten Teams aus der Bezirksliga (TSV Wertingen/SSV Dillingen), sondern zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Kicker vom SV Altenberg (Kreisliga Baden Württemberg). Im Endspiel von Wittislingen trafen die Altenberger auf den FC Lauingen, der damals in der A-Klasse Nord (jetzt Kreisliga) spielte. Beim 5:1-Sieg wurde SVA-Spielertrainer Ralf Lanzinger, der mit einem lupenreinen Hattrick – Tore zum 1:0, 2:0 und 3:0 – die Weichen auf den Erfolg stellte. Lanzinger wurde mit sieben Treffern auch Torschützenkönig des Endturniers. Christian Gold vom FC Lauingen wurde zum besten Torwart gewählt, sein Teamkollege Franz Schimmel als bester Spieler ausgezeichnet.

