Die Jugend drängt zum Lauinger Frühlings-Duathlon

Auch die Teams der Regionalliga Süd sind beim virtuellen Frühlings-Duathlon des TV Lauingen ab 20. März dabei. Allerdings wird es keine Szenen, wie hier vor zwei Jahren am Lauinger Marktplatz beim VR-Triathlon geben. Denn in Pandemiezeiten sind weder Massenstarts noch Zuschauer erlaubt.

TV Lauingen: Starkes Interesse für die virtuelle Veranstaltung am 20./21. März kommt auch aus dem Donau-Ries.

Von Hans Gusbeth

Kaum hatten die Lauinger Triathleten ihren virtuellen VR-Duathlon auch für Kinder und Jugendliche geöffnet, rollte aus dem Donau-Ries Kreis eine Teilnehmer-Lawine an. Die auch sonst emsigen Jung-Triathleten aus Harburg ergriffen umgehend die Möglichkeit und meldeten sich im Dutzend an. „Das ist kein Wunder“, sagt Erich Gruber, „wenn man als Jugendlicher so lange quasi eingesperrt ist“. Nach den Worten des Triathlon-Abteilungsleiters vom TV Lauingen habe die Pandemie den Bewegungsdrang gerade bei Kindern und Jugendlichen massiv eingeschränkt. „Alle wollen raus, sich bewegen, Kräfte messen“, weiß Gruber. Er sieht es sogar als „einmalige Chance, wenn sich Kinder und Eltern gemeinsam beteiligen würden“.

Aber auch die erwachsenen Ausdauersportler, die bislang keine Wettkampferfahrungen sammeln konnten, „scharren mit den Hufen“. So nimmt es nicht Wunder, dass sich auch die Profis der Regionalliga Süd als Teams und Einzelsportler am ersten virtuellen VR-Duathlon beteiligen werden. Mit ihren Rad-Verfolgungsjagden durch die Lauinger Innenstadt hatten sie bislang jedes Jahr das Publikum begeistert.

Keine Meldegebühr für den Nachwuchs

Der überraschende Erfolg des virtuellen VR-Dreikönigslauf mit über 300 Startern war für Erich Gruber ausschlaggebend, der Pandemie mit virtuellen Veranstaltungen entgegenzutreten. Nun wird zwischen die beiden Läufe noch der Part „Fahrrad“ geschoben – und fertig ist der Duathlon. Auch die Radler können diesen Teil dann in freier Natur oder daheim auf dem Rollband/Heimtrainer absolvieren. Und so heißt es am 20. März exakt zum Frühlingsanfang ab 10.35 Uhr: Laufen (2,5 Kilometer), Radfahren (20 Kilometer), Laufen (5 Kilometer) auf der Sprintdistanz bzw. 5/40/10 Kilometer auf der Kurzdistanz. Für Kinder (Jahrgänge 2006 bis 2011) gelten die Strecken 1/5/1 und für Jugendliche (2004/2005) die Distanzen 2,5/20/5. Beim Nachwuchs entfällt die Anmeldegebühr.

Fair Play ist angesagt

Beim Duathlon gelten die Corona-Regeln, wie im Januar sind daher Massenstarts oder eine gemeinsame Siegerehrung tabu. Die Veranstaltung geht bis Sonntag, 21. März, 20 Uhr. Wieder gibt es jetzt keinerlei Kontrolle, ob die Strecken zu Fuß oder auf dem Rad ordnungsgemäß absolviert werden. Deshalb steht Fair Play im Vordergrund. Die Zeitmessung erfolgt in Eigenverantwortung. Die Daten von der Running-App oder der Stoppuhr müssen wie beim Dreikönigslauf an die Service-Dienstleister mit Namen „zeitgemäß“ hochgeladen werden. Diese erstellen die Ranglisten.

Infos unter: https://triathlon.tvl.de/duathlon/ausschreibung/

