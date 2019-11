06.11.2019

Die Kreismeisterschaft dominiert

Sprint Damen, Sprint Herren, Tandem – alle drei Titel gehen an Gastgeber BCS

Von Helmut Frank

Der BC Schretzheim richtete die Kreismeisterschaften in den Wettbewerbe Sprint und Tandem International nicht nur aus, sondern räumt gleich noch alle drei Titel ab. Wobei die Teilnahme aus dem Kegel-Kreis III sehr bescheiden war. Der BCS selbst und der ESV Nördlingen stellten den überwiegenden Teil der Akteure bei diesen sehr spannenden Wettbewerben.

Die Meisterschaft im Sprint teilt sich in eine Qualifikation und eine K.-o.-Runde. In beiden werden jeweils zwei Durchgänge zu je 20 Wurf (10 Volle/10 Abräumen) gespielt. In der Quali zählt das Gesamtergebnis, anschließend wird nach Sätzen gespielt. Bei Satzgleichheit entscheidet ein Sudden Victory über drei Würfe.

Bei den Herren waren im Sprint Patrick Kerle (196) bester Qualifikant. Die ersten Acht kamen ins Viertelfinale. Das Spiel um den dritten Platz entschied Patrick Kerle (SV Holzheim) gegen Bernd Grauer (BC Schretzheim) für sich. Die Vereinskollegen vom BC Schretzheim Dennis Zohner und Manuel Krebs kämpften um den Meistertitel. Am Ende hatte Krebs nach 1:1-Sätzen (Sudden Victory 23:18) die besseren Karten und wurde Kreismeister.

Der Sprint der Frauen stellten Schretzheim und Nördlingen alle sechs Starterinnen. Marion Frey beherrschte klar die Quali (190). Im Spiel im Platz drei hatte Melanie Steinle (ESV Nördlingen) die besseren Karten gegen Adelheid Grauer (BCS). Das Finale zwischen Marion Frey (BCS) und Katrin Gulde (ESV Nördlingen) war hart umkämpft. Nach 1:1 Satzpunkten konnte sich Marion Frey mit 17:15 ganz nach oben auf das Siegertreppchen stellen.

Der Wettbewerb Tandem Mixed International läuft wie der Sprint mit der Ausnahme, dass hier zweimal 30 Wurf (15 Volle/15 Abräumen) gespielt werden müssen. Elf Paare traten zum Wettbewerb an. Die Qualifikation bestimmten das Duo Stenke/Weitmann-Griesinger (Schwabmünchen/BCS). Die Plätze eins bis vier machten Schretzheimer unter sich aus.

Den dritten Platz belegten Manuel Krebs/Julia Bibo. Der Sudden Victory ging klar an diese beiden Akteure. Auch das Finale wurde so entschieden. Thomas Zaschka/Simone Perzl lagen hier mit 12:10 knapp vorn und holten sich den Meistertitel vor Matthias Arnold und Marion Frey.

Ergebnisse: Sprint Herren: 1. Manuel Krebs (BC Schretzheim), 2. Dennis Zohner (BC Schretzheim), 3. Patrick Kehrle (SV Holzheim); Sprint Frauen: 1. Marion Frey (BC Schretzheim), 2. Katrin Gulde (ESV Nördlingen), 3. Melanie Steinle (ESV Nördlingen), Tandem Mixed International: 1. Thomas Zaschka/Simone Perzl (BCS), 2. Matthias Arnold/Marion Frey (Bobingen/BCS), 3. Manuel Krebs/Julia Bibo (BCS)

