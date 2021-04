Die Medaille von Oehrl steht im Wohnzimmer

Plus FC Augsburg: Torsten Oehrl erzielte mit einem spektakulären Seitfallzieher das zweite Tor des Monats für Bundesligist FCA. Am Ende zahlt er aber einen hohen Preis für seine Profikarriere.

Es lief die 87. Minute an diesem kalten 11. Dezember 2010 im Stadion am Bornheimer Hang, der Heimat des FSV Frankfurt. 1:1 stand es zwischen dem Gastgeber und dem FC Augsburg. Sascha Mölders, genau der Sascha Mölders, hatte damals die Gastgeber im Spitzenspiel der Zweiten Liga in der 49. Minute in Führung gebracht, Stephan Hain (58.) ausgeglichen. Mit einem Sieg hätte der FCA die Tabellenführung von der punktgleichen Hertha BSC übernommen. Danach sah es nicht mehr aus als es noch eine Ecke für den FCA gab.

Linksfuß Sören Bertram schoss den Ball mit Effet von rechts in den Frankfurter Strafraum, Nando Rafael sorgte für Unruhe und Torsten Oehrl schritt zur Tat. Zuerst legte er sich mit dem Rücken zum FSV-Tor den Ball mit rechts zurecht, drehte sich dann blitzschnell und ließ Michael Klandt im Frankfurter Tor mit einem Seitfallzieher keine Chance. Der FCA gewann mit 2:1. Wenige Wochen später wurde Oehrls Treffer zum „Tor des Monats“ gewählt. Nach Valdimir Manislavic (2002) war Oehrl der zweite Profi, der diese Auszeichnung erhielt.

Eines der wichtigsten Tore der Vereinsgeschichte

Für den FCA, so stellte sich am Saisonende heraus, war das Tor vielleicht eines der wichtigsten in der Vereinsgeschichte. Denn am Ende der Saison stieg der FCA als Tabellenzweiter zusammen mit Meister Hertha BSC zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga auf. Mit 65 Zähler punktgleich mit dem Dritten VfL Bochum, doch mit dem weitaus besseren Torverhältnis. „Der Aufstieg mit dem FCA war schon mit einer der Höhepunkte in meiner Karriere“, sagt Torsten Oehrl zehn Jahre später. Dass er daran mit einem „Tor des Monats“ einen gehörigen Anteil hatte, freut den gebürtigen Oberfranken umso mehr. „Die Medaille steht bei uns im Haus im Wohnzimmer, gut sichtbar.“

Torsten Oehrl. Foto: Wagner

Damals setzte sich Oehrl gegen Konkurrenten wie Andreas Ottl und Hamit Altintop, beide spielten beim FC Bayern München, durch. „Als wir später zusammen beim FCA gespielt haben, hat mir Andi im Spaß vorgehalten, dass ich ihm die Auszeichnung weggeschnappt habe.“ Seit drei Jahren wohnt der jetzt 35-jährige Oehrl mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Forchheimer Stadtteil Reuth. Der gelernte Industriekaufmann kehrte nach dem Ende seiner Fußball-Karriere in seine fränkische Heimat zurück. Dort arbeitet er im Vertrieb eines mittelständisches Kabelschutz-Produzenten in der Automobilsparte. „Derzeit im Homeoffice“, so Oehrl.

Im Sommer 2010 hatte der FCA den 1,93 Meter großen Mittelstürmer vom Bundesligisten Bremen geholt, zuvor war er ein halbes Jahr an den Ligakonkurrenten Düsseldorf ausgeliehen. Die Mission des damals 24-Jährigen war klar: Mithelfen beim Aufstieg in die Bundesliga. „Manager Andreas Rettig und Trainer Jos Luhukay hatten mich überzeugt. Im Nachhinein war Augsburg wohl meine coolste Zeit“, sagt Oehrl. In der Aufstiegssaison erzielte er in 29 Punktspielen nicht nur das Tor des Monats, sondern noch sechs weitere Treffer. Zusammen mit Stephan Hain, Michael Thurk und Nando Rafael bildete er den zweitgefährlichsten Sturm der Zweiten Liga. „Die Aufstiegsfeier auf dem Rathausplatz war legendär“, erinnert sich Oehrl.

Das Sprunggelenk stoppt Oehrl

Die ersten zehn Spiele in der Bundesliga verpasste er aber mit einer Sprunggelenk-Verletzung, dann flog er gleich im ersten Spiel nach seiner Verletzungspause gegen Köln mit Rot vom Platz. Trotzdem baute Luhukay weiter auf Oehrl. Der FCA hielt als Aufsteiger die Klasse.

Als aber im Sommer 2012 Markus Weinzierl das Traineramt beim FCA übernahm, wurden seine Einsatzzeiten weniger. An Sascha Mölders, Dong-Won Ji oder André Hahn kam er immer seltener vorbei. Ein Jahr später wechselte er zum Ligakonkurrenten Braunschweig. Und dort nahm das Unheil seinen Lauf. Er riss sich im Wintertrainingslager eine Sprunggelenk-Sehne und fiel fast die ganze Rückrunde aus, versuchte ein Comeback, doch die Schmerzen blieben. Es folgte eine konservative Behandlung, ehe nochmals operiert wurde. „Das war ein Knackpunkt, nach der zweiten OP am Sprunggelenk war es nicht mehr so wie früher.“ Oehrl spielte zwar noch für Wehen Wiesbaden und Bayern München II, ehe der ehemalige Junioren-Nationalspieler im August 2017 seine Karriere nach 13 Profijahren beenden musste. Er hat einen hohen Preis für 55 Bundesligaspiele (1 Bremen, 43 FCA, 11 Braunschweig) sowie einen Treffer zum Tor des Monats bezahlt.

