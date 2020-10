00:03 Uhr

Die Torfabrik produziert fleißig

SG Bächingen/FCM baut Spitzenposition aus. Landkreis-„Württemberger“ unterliegen

Neben dem ersten Ligapokal-Spieltag standen am Wochenende auch einige Punktspiele auf dem Programm. Im Bereich des württembergischen Fußball-Verbands sind reguläre Partien sogar bis Anfang Dezember angesetzt.

In einem Nachholspiel der AK-West II gab sich Tabellenführer SG Bächingen/Medlingen gegen Reisensburg/Leinheim II keine Blöße und baute mit einem 8:3-Erfolg seine Position aus. Zwar zeigte sich die Abwehr etwas nachlässig, doch vorne produzierte die „Torfabrik“ fleißig. Alexander Nusser gelangen im ersten Abschnitt zwei Treffer (6./27.), unterbrochen vom Ausgleich (22. Dominic Treutle). Manuel Kleiber und Adrian Berger stellten auf 4:1 (29./49.), ehe die Gäste durch Nikolai Albrecht verkürzten (50.). Erneut Berger und Youngster Leon Löffler sorgen für eine beruhigende 6:2-Führung (50./57.), ehe Albrecht erneut traf (76.). Sebastian Brachert (82.) und Daniel Vogel (85.) stellten den 8:3-Endstand her. (CST)

Chancenlos war der SVA – nach zuletzt fünf Partien in Serie ohne Niederlage – beim Tabellenfünften Mergelstetten. Der Gastgeber gewann das Spiel der WFV-Kreisliga A/III mit 4:0 (3:0). SVA-Coach Hans Mack musste sein Team verletzungsbedingt auf vier Positionen umstellen, die Ausfälle der Leistungsträger konnte das junge Team nicht kompensieren. Mergelstetten ging per Doppelschlag früh 2:0 in Führung (9. Daniele Russo/10. Max Dick). Mit dem dritten Gastgeber-Torschuss erhöhte Russo auf 3:0 (23.). Auf der Gegenseite vergaben Schwarz und Rettenberger Chancen. SVA-Schlussmann Alexander Burkhardt zeichnete sich aus, bevor er in der letzten Spielminute durch ein Eigentor noch das 4:0 hinnehmen mussten. Nächsten Sonntag empfängt Altenberg Tabellenführer Türkspor Heidenheim. (SCD-)

Mit leeren Händen kehrte Staufen in der WFV-Kreisliga B/V vom Titelfavoriten Herbrechtingen/Bolheim zurück. Das Spiel begann gut, Michele Prencipe traf auf Zuspiel von Schäffler zum 0:1 (4.). Bis zur 30. Minute konnte die Eintracht-Defensive um Torhüter Schepka den Vorsprung verteidigen. Nach einem Eckball erzielte der Tabellenführer den Ausgleich und wenig später das 2:1. Bis zur 80. Minute hielt Staufen das Spiel offen, dann fiel noch das 3:1. Reserven: 10:0. (AKÜ)

