„Die Vereine erwarten eine Entscheidung“

Fußball-Nachgefragt: Donau-Spielleiter Franz Bohmann hofft auf baldiges grünes Licht für die Amateur-Kicker.

Von Günther Hödl

Corona-Hygienekonzepte oder Regelungen in anderen Bundesländern hin oder her: Der Re-Start in die Restsaison 2019/21 verschiebt sich für die Kicker weiter, weil die Staatsregierung im weiß-blauen Freistaat dem dringlichen Wunsch des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) um Zulassung von Pflichtspielen mit einer begrenzten Zahl von Zuschauern beim Amateurfußball bislang nicht nachgekommen ist – und sich erst am 14. September mit dem Thema beschäftigen will. Der BFV hätte gerne ab 18. September unter Corona-Auflagen wieder losgelegt und füllt nun seine Argumente und Bemühungen nicht gewürdigt. Er lässt seine Vereine bis zum heutigen Montag darüber abstimmen, ob über den Rechtsweg Druck gemacht werden soll. Wir befragten Donau-Spielgruppenleiter Franz Bohmann zur aktuell – auch für anderen Sportarten – in Bayern unbefriedigende Situation.

Wie schätzen Sie die Stimmung bei den Landkreis-Vereinen ein?

Bohmann: Sie erwarten einen baldigen Wettkampfspielbetrieb. Bei der damaligen Abstimmung durch den BFV haben 70 Prozent der Vereine für eine Fortsetzung der Saison gestimmt. Sie sind davon ausgegangen, dass es Anfang September wieder losgeht und jetzt größtenteils enttäuscht, dass diese Vorgaben wegen der zögernden Haltung der Politik nicht umgesetzt werden kann. Die Vereine erwarten eine baldmöglichste Entscheidung.

Es herrscht Enttäuschung vor

Wie ist Ihre persönliche Meinung?

Bohmann: Es ist für alle Amateursportler, Ehrenamtlichen und auch für uns Funktionäre des Bayerischen Fußball-Verbandes eine große Enttäuschung. Bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg, aber auch in Sachsen, Thüringen, Hessen, Tschechien und Österreich, ist ein Spielbetrieb mit begrenzter Anzahl von Zuschauern möglich. Konzerte und Gottesdienste unter freiem Himmel sind in Bayern bis zu 400 Zuschauern zugelassen. Unterscheidet sich der Konzert- oder Gottesdienst-Besucher von einem Sportplatz-Zuschauer? Die Politik liefert hier noch keine klare Aussage. Es liegt meines Erachtens eine Ungleichbehandlung des Amateurfußballs vor. Ich bin überzeugt, dass unsere Vereine die vom BFV ausgearbeiteten Hygienekonzepte gut umsetzen würden. Auch wir Funktionäre erwarten den baldigen Beginn.

Was glauben Sie, wie wird die Abstimmung ausgehen?

Bohmann: Es wird eine deutliche Mehrheit der bayerischen Amateurvereine für die Zulassung von Wettkampfspielen mit begrenzter Anzahl von Zuschauern stimmen. Die Vereine erwarten auch, dass sich der BFV für einen baldmöglichsten Wettkampfspielbetrieb einsetzt. Ein rechtliches Vorgehen gegen das Verbot des Wettkampfspielbetriebs im Amateurfußball soll gerichtlich geklärt werden.

Falls es im September doch noch grünes Licht gibt: Wann und wie kann die Restsaison beginnen?

Bohmann: Wenn die staatlichen Behörden es zulassen, werden heuer noch vier Meisterschaftsspiele, die restlichen fünf Meisterschaftsspiele vom 18. April bis 16. Mai 2021 ausgetragen. Anschließend würden wir mit den Ligapokal beginnen. Ob wir den Ligapokal nach den geplanten Austragungsmodus mit Vorrunde, Zwischenrunde und K.-o.-Runde durchführen können, hängt von den noch vorhandenen Spieltagen ab. Der Meisterschaftsspielbetrieb hat oberste Priorität.

