Die Wertinger Siegesserie reißt nicht ein

Die TSV-Reserve bleibt ungeschlagen. Und noch ein anderes Team lässt sich nicht abservieren.

Die zweite Mannschaft des TSV Wertingen setzt weiter seine Siegesserie fort. Durch einen Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten stellten die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf den Sieg. In den ersten 20 Minuten hielt der Underdog aus Bäumenheim noch gut mit und hätte sogar in Führung gehen können. Ein Kopfball aus kurzer Distanz landete am Pfosten. Wertingen schlug mit den ersten Gelegenheiten sofort zu. Nach einer Flanke von Riesinger erzielte in der Mitte Stefan Fackler die Führung. Nur wenige Augenblicke später, gab es Elfmeter für die Zusam-städter. Mario Meier verwandelte. Im weiteren Spielverlauf hatten die Gastgeber das Spiel unter Kontrolle, weitere Chancen der Heimmannschaft konnte Bäumenheims Keeper Eberle aber entschärfen. Auch die Gäste waren noch zweimal gefährlich, doch es blieb beim verdienten 2:0. (THMI)

Das Derby gegen Wortelstetten wollten viele sehen

180 Zuschauer wollten das Derby der beiden Nachbarn verfolgen und sahen eine spannungsgeladene Partie. Zunächst ging Wortelstetten durch Albert Spingler in Front, doch schon im Gegenzug der Ausgleich der Ehinger durch Christoph Besser. Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Gastgeber konsequenter trafen durch Tore von Johannes Zerle und Michael Kottmair zum 3:1-Erfolg. (dz)

Einen verdienten Heimsieg feierte der TSV gegen das Schlusslicht der Tabelle. Bereits in der 11. Minute traf Thomas Egger zum 1:0 als er eine Freistoßflanke vom Matthias Schäffler mit dem Kopf versenkte. Daniel Gumpp hätte in der 25. Minute erhöhen können, jedoch setzte er den an Johannes Heindl verursachten Foulelfmeter übers Tor. Auch in in der zweiten Hälfte war die Heimmannschaft dominant. Gumpp erzielte nach klasse Vorarbeit von Alex Lechner mit einem 15-Meter-Knaller das 2:0. Für die endgültige Entscheidung in der 80. Minute sorgte Lechner. Nach einen Traumpass von Christian Binswanger nahm Lechner gekonnt an, umkurvte den Torwart und schob zum 3:0 ein. (pm)

Binswangen trifft auf Unterringingen

Ebermergen begann konzentriert. Der FC stand aber gut in der Abwehr. Nach 23 Minuten steckte Böck auf Pessinger durch. Der wurde im 16er gefoult. Den fälligen Elfer verwandelte er selbst zur Führung. Nur vier Minuten später kam der TSV zum Ausgleich. In der 34. Minute erzielte wiederum Pessinger das 1:2. Gerd Gundacker schloss in der 36. Minute nach tollem Pass von Ziegler zum 1:3 ab. Mit dem Halbzeitpfiff traf die Heimelf noch den Außenpfosten. Hälfte zwei ähnelte der ersten. Die Gäste überzeugten durch konzentrierte Abwehrarbeit. Im Angriff waren sie immer gefährlich. Wiederum hatte Pessinger die Gelegenheit, um die Führung auszubauen. Im Gegenzug hielt Haase großartig. (mm)

Holzheim vergibt Torchancen und schenkt die Punkte her

Zum Heimspiel empfing man den Gast aus Unterringingen. Bereits nach zwei Minuten knallte Mayerle nach einem kurz ausgeführten Freistoß den Ball an die Latte. Danach fand Binswangen kaum noch statt und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Es dauerte bis zur 36. Minute ehe Chromik den Torwart der Gäste zu einer starken Parade Zwang und Wagner durch einen Abstauber das 1:0 erzielte. Nach der Halbzeit entwickelte sich ein müder Sommerkick in dem sich das Spiel meistens im Mittelfeld abspielte. Erst in der 83. Minute schaffte es Binswangen gefährlich vor das Tor zu kommen, doch Oberschmid visierte nur die Latte an. In der Nachspielzeit legte Sailer vor dem Torwart quer und konnte das 2:0 erzielen. (step)

Die 1:0-Pausenführung der Dillinger resultierte aus einem Eigentor der Gäste. Mit dem Vorsprung im Rücken zeigten die Kreisstädter eine starke Partie und kamen noch zu weiteren zwei Treffern durch Gabriel Simonelli Calandra und Berat Kasumi. (dz)

