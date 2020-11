Die aktuelle Runde hat Priorität

vor 21 Min.

2020 treten die Nachwuchskicker auf keinen Fall mehr gegen das runde Leder. Für das kommende Jahr hoffen die Verbandsverantwortlichen auf einen möglichst schnellen Re-Start

Von Walter Brugger

Der Plan war recht einfach. Im Jugendfußball sollten kleine Spielgruppen mit maximal zehn Mannschaften gebildet werden, um von Anfang September bis zum Jahresende eine außergewöhnliche Saison zu spielen. Die Rückrunde sollte nämlich entfallen, stattdessen war eine Zäsur mit Auf- und Abstieg geplant, um dann nach der Winterpause eine neue Saison nach gleichem Muster zu starten. Doch dann durchkreuzte Corona mal wieder alle Pläne.

Seit dem 2. November ruht auch bei den Nachwuchskickern der Ball. Wann sich das für die Kinder und Jugendlichen wieder ändert, steht nach wie vor in den Sternen. Auch der Versuch des Bayerischen Fußball-Verbandes scheiterte, zumindest das Training für die Junioren und Juniorinnen wieder zu erlauben. Einige norddeutsche Landesregierungen hatten dies mit Einschränkungen erlaubt, in Bayern bleibt es zumindest während des November-Lockdowns verboten. Weil ein Re-Start im Dezember keinen Sinn macht und die Hallensaison ohnehin längst abgesagt ist, hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) alle offiziellen Spiele bis 31. Dezember ausgesetzt.

Doch was passiert jetzt mit der unterbrochenen Saison? „Wir haben von Anfang an gesagt, dass die aktuelle Runde absolute Priorität hat. Die wollen wir auf jeden Fall abschließen“, erklärt Florian Weißmann, seit 2018 als Verbandsjugendleiter höchster Nachwuchsvertreter im BFV-Vorstand, und verweist darauf, dass es Regionen im Freistaat gibt, in denen manche Jugendteams bislang nur zwei der maximal neun Pflichtspiele absolviert haben. „Sollen wir die Runde abbrechen, werten und dann mit Auf- und Absteigern im Frühling neu starten? Das wäre höchst ungerecht“, ist Weißmann klar.

Die sogenannte Quotientenregel in den Tabellen kommt aus diesem Grund für den Markt Schwabener zurzeit nicht zur Anwendung. Mit der Quotientenregel soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass nicht alle Teams die gleiche Anzahl an Spielen absolviert haben. Also werden die bislang gewonnen Punkte durch die Zahl der ausgetragenen Punkte geteilt und so eine neue Tabelle erstellt. Was durchaus bedeuten kann, dass nicht das Team mit den meisten Punkten am Ende Meister ist. In der Regionalliga Nordost der Männer führte das nach dem Abbruch der Saison 2019/20 dazu, dass der Tabellenzweite Lok Leipzig als Meister die Aufstiegsspiele zur 3. Liga bestreiten durfte, wo die Sachsen dann allerdings am SC Verl knapp scheiterten.

Im bayerischen Jugendfußball geht es nun vorrangig darum, dass wieder trainiert und irgendwann auch gespielt werden darf. Was auch erklärt, warum Florian Weißmann sagt: „Was soll ich mir jetzt große Gedanken über das Frühjahr machen, wenn ich nicht mal weiß, wann es weitergeht? Klar ist, dass die begonnene Saison abgeschlossen wird. Bleibt uns dann noch genügend Zeit für eine neue Runde, werden wir die in Angriff nehmen. Die muss allerdings bis zum 31. Juli 2021 abgeschlossen sein.“ An dem Tag endet das Jugendjahr.

Dass beim Nachwuchs die Frist für Vereinswechsel bereits am 15. Juli endet, ist für Weißmann kein Problem, es sind nicht einmal Änderungen der Wechselbestimmungen notwendig. „Das ist schon jetzt klar geregelt“, betont der Verbandsjugendleiter. Schon in der Vergangenheit fanden immer mal wieder Pflichtspiele nach dem 15. Juli statt. In diesem Fall verschiebt sich das Abmeldedatum eben auf den Tag des letzten Pflichtauftritts. Es wird also nicht so sein, dass ein Verein Ende Juli 2021 plötzlich ohne mehrere Spieler antreten muss, weil die zu einem anderen Klub gewechselt sind.

Wie wahrscheinlich dies alles ist, hängt allerdings ohnehin von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Corona hat schließlich schon so manchen gut gemeinten Plan in den vergangenen Monaten durchkreuzt. Foto: Kleist

