vor 38 Min.

„Die hölzerne Jungfrau“

Zwergbachbühne Bachhagel probt seit September Theaterstück

Bereits seit Anfang September ist die Zwergbachbühne Bachhagel wieder fleißig am Proben. In diesem Jahr kommt das Stück „Die hölzerne Jungfrau“ von Ridi Walfried zur Aufführung. Das Stück verspricht wieder einen humorvollen und kurzweiligen Abend in der Gemeindehalle Bachhagel.

Zum Inhalt: Die Einwohner eines kleinen Dorfes wollen sich anlässlich eines Trachtenumzuges mit einem traditionellen Brautzug beteiligen. Dazu wird ein Brautpaar benötigt. Der Bräutigam soll der Sohn des Bürgermeisters sein. Leider ist Matthias ein totaler Weiberfeind. Da jedoch Karin, die Nachbarstochter, schon ein Auge auf Matthias geworfen hat, versucht sie, ihn zu überreden, dass er den Bräutigam nur zum Schein spielt. Als die Näherin Monika für die Trachtenausstattung samt Schaufensterpuppe eintrifft, ist die Hölle los. Ein jeder Mann, einschließlich Matthias, ist von der Puppe und ihrem Aussehen begeistert. Alle Männer glauben, dass es so etwas in Wirklichkeit nicht gibt.

Karin möchte Matthias eine Lektion erteilen und verkleidet sich als diese Puppe. Erst jetzt verliebt sich Matthias in Karin. Zum Schluss gibt es sogar drei Ehepaare. Bis es aber dazu kommt, geschieht noch einiges im Dorf ... (pm)

Die Aufführungen in der Gemeindehalle Bachhagel sind an folgenden Tagen: Samstag, 23. November, 19 Uhr, sowie Sonntag, 24. November, um 17.30 Uhr. Weitere Aufführungen finden am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, jeweils zu den gleichen Zeiten statt. Die Saalöffnung ist jeweils 30 Minuten vorher. Kartenvorverkauf ist bei der VR-Bank Donau Mindel in Bachhagel möglich. Oder per E-Mail an: zwergbachbuehne-bachhagel@web.de

