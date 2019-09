vor 20 Min.

Die nächste Eiszeit ist da

Eishockey: Wer in der Region die schnellste Mannschaftssportart sehen will, fährt nach Burgau.

Von Günther Hödl

Der schnellste Mannschaftssport der Welt? Eishockey! Wer die dynamischen Kufenflitzer auf Profiniveau in Aktion erleben will, fährt zu den Bundesliga-Partien der Augsburger Panther. Bei den Amateuren gibt es in der Region nur eine Wahl: die Eisbären Burgau. Dort wird auch in der kommenden Saison wieder Eishockey auf Landesliga-Ebene geboten, der fünfthöchsten Spielklasse.

Und seit Jahrzehnten von den Fans gut angenommen. 170 Zuschauer wollten jetzt das erste Vorbereitungsspiel gegen die Lindau Islanders miterleben. Für lautstarke Anfeuerung der Gastgeber sorgten die Mitglieder des Fanclubs Hurricanes. Die Stimmung in der Burgauer Eishalle war also wieder einmal prima – trotz der erwartet deutlichen 2:9-Niederlage (0:3, 1:2, 1:4). Eisbären-Chef Werner Gebauer erklärt: „Der Auftritt gegen die zwei Klassen höher in der Oberliga um Punkte spielenden Lindauer macht Hoffnung auf eine gute Saison.“ Die Gäste stehen schon seit drei Wochen auf dem Eis, Burgau hatte bisher erst zweimal im eigenen Stadion trainieren können. „Natürlich war der Vorsprung, den die Lindauer in der Vorbereitung gegenüber uns haben, zu spüren“, so Gebauer.

Burgau ist amtierender Süd-Meister

Beim ESV Burgau, der in der vergangenen Saison Süd-Meister wurde (18 Spiele, 15 Siege), dann aber in der Aufstiegsrunde zur Bayernliga scheiterte, hinterließ Neuzugang David Ballner einen starken Eindruck. Er erzielte einen Treffer, das zweite Heimtor steuerte Dennis Tausend bei. Wegen der Ausfälle der Verteidiger Niklas Arnold und Josef Barnsteiner musste der gelernte Stürmer David Zachar hinten ran. Eine schöne Leistung zeigte auch der junge Niklas Dörrich.

Nicht nur der Blick auf die Wettervorhersage fürs Wochenende macht derweil klar: Die nächste „Eiszeit“ ist da. Am kommenden Samstag (18 Uhr) steht auch schon das zweite Testspiel im schmucken Burgauer Eisstadion auf dem Programm. Gast der Eisbären ist dann der ESC Hügelsheim aus der Nähe von Baden-Baden, der in der Regionalliga Südwest um Punkte kämpft. Richtig ernst für Burgau wird es ab Anfang Oktober, wenn der Spielbetrieb in der zweigleisigen Landesliga Bayern startet. In der Süd-Gruppe sieht die Aufgabenliste der Eisbären unter anderem die schwäbischen Derbys gegen Ulm/Neu-Ulm, Buchloe, Kempten und Pfronten vor.

Der genaue Landesliga-Spielplan ist noch nicht veröffentlicht, fest steht dagegen das große Plus des Eishockey gegenüber Sportarten wie Fußball oder Handball: Statt nur einer Halbzeit- gibt es gleich zwei Drittelpausen. Und damit eine zusätzliche Gelegenheit für die Fans, sich mit Pommes und Getränken zu versorgen …

