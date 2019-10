00:03 Uhr

Diesmal reicht eine klare Führung

Der TSV Wertingen legt 3:0 vor – und schlägt Rain II schließlich 3:2

Von Daniel Dollinger

Einen kreativen Kombi-Namen wie „Robbery“ zu finden, ist bei Valentin Jaumann und Christoph Prestel schwierig. Doch die beiden Fußballer des TSV Wertingen sorgten für den 3:2-Bezirksligasieg gegen Gast TSV Rain II. Eigentlich schien die Partie gelaufen, als Jaumann auf Vorlage von Prestel nach einer guten Stunde das 3:0 erzielte. Und doch wurde es noch spannend, weil die Gäste nicht aufsteckten und zwei Tore erzielten. Doch Wertingen verspielte, wie in dieser Saison schon passiert, den Sieg nicht mehr.

Das Spiel begann verhalten, beide Teams wollten kein Risiko eingehen, es entwickelte sich ein Geplänkel im Mittelfeld. Rains Algert Hoti hatte nach 25 Minuten per Freistoß die erste nennenswerte Chance, der Ball wurde aber zur Ecke geklärt. Rain blieb am Drücker, doch die Wertinger Abwehr stand gut. Und dann gingen die Hausherren in die Offensive. Nach einem Freistoß scheiterte Prestel noch, der Befreiungsschlag landete in der Wertinger Hälfte. Prestel holte sich den Ball an der Mittellinie ab, ließ die Gästeabwehr stehen – und traf zum 1:0. Rain war kurz geschockt, Wertingen legte nach. Auf Zuspiel von Florian Prießnitz besorgte Jaumann noch vor der Pause das 2:0.

Nach dem Wechsel ließen die Gastgeber zunächst noch Chancen liegen. Doch in der 63. Minute sorgten die beiden Torschützen für das 3:0: Prestel bediente Jaumann mustergültig, der souverän abschloss. Die klare Führung des TSV sorgte für einen Spannungsabfall, die Rainer kamen zu Chancen. Einen zweifelhaften Strafstoß verwandelte Muris Avdic zum 3:1 (75.), zehn Minuten später machte Fabian Miehlich das 3:2. Wertingen brachte den verdienten Sieg aber über die Zeit.

TSV Wertingen: Scherl; Schwarzfischer, Prestel, Beham, Müller (46. Rueß), Wiedemann, Jaumann (87. Schiermoch), Fischer, Hempel, Gebauer, Prießnitz (70. Laubmeier); Tore: 1:0 Prestel (39.), 2:0 Jaumann (42.), 3:0 Jaumann (63.), 3:1 Avdic (75./Elfmeter), 3:2 Miehlich (84.); Schiedsrichter: Christoph Pfeiffer; Zuschauer: 130

