vor 56 Min.

Dillingen taumelt, geht aber nicht zu Boden

Tischtennis: 8:8-Remis gegen Altdorf erhält die Titelchance in der Verbandsoberliga.

Von Fabian Wittke

Wie einst aus den Rocky-Box-Filmen bekannt, taumelten die Tischtennis-Herren des TV Dillingen einem Knock-out entgegen, behielten aber am Schluss doch auf den Beinen. Dank einer kämpferischen Leistung gegen die DJK Altdorf dürfen sie nach dem 8:8-Remis weiter vom Titelgewinn in der Verbandsoberliga träumen.

Den Dillingern gelang ein verheißungsvoller Start. Denkbar knapp unterlagen Andreas Brandt/Michael Wojnarowicz dem Spitzendoppel, nachdem sie einen 0:2-Satzrückstand zwischenzeitlich egalisiert hatten. Die Paarungen Mohamed Azzam/Uli Foag und Benedikt Hirner/Sandro Hofmann sorgten dann für die erste TVD-Führung. Foag konnte dann im ersten Einzel gar auf 3:1 erhöhen. Nachdem sich Azzam und Hirner geschlagen geben musste, siegt Brandt deutlich. Wojnarowicz und Hofmann verspielten jeweils eine 2:0-Satzführung, sodass die Niederbayern zur „Halbzeit“ führten.

Schlussdoppel rettet Dillingen

Als überraschend Azzam auch sein zweites Einzel verlor und Foag sich ebenfalls beugen musste, standen die TVDler mit dem Rücken zur Wand. Brandt und Hirner konnten aber auf 6:7 verkürzen. Hofmann musste erneut nach einer 2:0-Satzführung in den Entscheidungssatz, konnte sich diesmal aber durchsetzen und für den Ausgleich sorgen. Wojnarowicz agierte hingegen in seinem zweiten Einzel chancenlos. So musste das Schlussdoppel die Entscheidung über den Ausgang der Partie bringen. Azzam/Foag gerieten 1:2 in Rückstand, holten sich jedoch die beiden folgenden Sätze. Durch das 8:8 befindet sich der Titelanwärter weiter im Aufstiegskampf. Spannender und dramatischer könnte dieser nicht verlaufen. Weiter geht es am Samstag, 30. März, um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen den bereits feststehenden Absteiger TSV Königsbrunn.

