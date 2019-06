vor 3 Min.

Dillingen zündet die „Rakete“ Fekete

Tischtennis: Verbandsoberligist TV Dillingen schlägt dabei zwei Fliegen mit einer Klappe.

Von Fabian Wittke

In der Sommer-Transferperiode, die am 31. Mai endete, verpflichtete Tischtennis-Verbandsoberligist TV Dillingen den 26-jährigen Ungar Soma Fekete. Als Nachfolger des scheidenden Ägypters Mohammed Azzam wird er die Kreisstädter anführen – und sich in der Jugendarbeit engagieren. Der TVD schlägt also zwei Fliegen mit einer Klappe.

Das Verbandsoberliga-Team wird komplettiert durch Andreas Brandt, Uli Foag, Benedikt Hirner, Sandro Hofmann, Matthias Jörg und Michael Wojnarowicz. „Uns war es wichtig, dass der Kern der Mannschaft bestehen bleibt. Wir agieren mit vielen einheimischen Spielern aus der Region, damit wir diese allerdings halten können, müssen wir perspektiven schaffen. Mit Soma ist uns das gelungen“, so Abteilungsleiter Martin Lodner: „ Neben dem Jugendtraining werden wir auch für sämtliche aktive Spieler ein Training mit Soma anbieten können. Und für die Spieler der ersten Mannschaft war es zudem wichtig, dass die Aufstiegsambitionen weiterhin unterstrichen werden. Die Zusammenarbeit mit Soma ist langfristig geplant, deshalb wird er auch in den Landkreis ziehen und hier seinem Job als Physiotherapeut nachgehen wollen.“

Das erste Mal spielte Fekete 2011/12 in Deutschland in der Regionalliga für Seligenstadt. Aber auch in Schwaben ist der Ungar bekannt, schlug er in den Jahren 2015 bis 2018 für den Post SV Augsburg als Ligabester in der Verbandsoberliga auf. Nach seinem Engagement wechselte er zur ungarischen Nationalmannschaft und war dort Jugend-Cheftrainer.

In Dillingen auch Jugendtrainer

Vor diesem Hintergrund stellt der TV Dillingen auch die Weichen für die eigene Jugendförderung, da Fekete als „Chef“ das Jugendtraining übernimmt. Gleich sechs Neuzugänge vermelden die Dillinger im Nachwuchsbereich. Nachdem Klaus Edenhofer schon langjährig in der Kreisstadt spielt, kommen nun auch Sohn Lorenz sowie Felix Keski und Leo Kniebeler von den TTF Unteres Zusamtal. Zudem spielen künftig in den Jugendteams Paul Wiedemann (FC Konzenberg), Daniel Dittmann (SV Nordendorf) und Johannes Jüllich (SSV Höchstädt). Christina Bissinger (FC Mertingen) komplettiert die Liste der Neuzugänge.

Dem gegenüber stehen neben dem Abgang von Azzam (Bietigheim-Bissingen) auch der von Marco Müller (TV Kempten). Eine Rückkehr will Müller allerdings nicht ausschließen, „da Dillingen ein geiler Verein ist“.

