Trio überzeugt im Allgäu

Dillingerinnen für „Bayerische“ qualifiziert

Auf ein erfolgreiches Wochenende können die drei Dillinger Distanzreiterinnen Belinda Hitzler, Emily Schelldorf und Leonie Kopf zurückblicken. Beim anspruchsvollen 61 KM Wettbewerb auf dem Schilchernhof im Allgäu waren 2400 Höhenmeter zu meistern. Am Ende des Tages freute sich das Trio über die zweitschnellste Zeit und den Rang drei hinter den beiden Erstplatzierten. Mit der Platzierung im Allgäu qualifizierte sich die 17-jährige Leonie Kopf auch für die bevorstehende Bayerische Meisterschaft. Vorgelegt hat ihre Teamkollegin und amtierende Bayerische Juniorenmeisterin Emily Schelldorf (15). Beide wollen auf der „Bayerischen“, die diesmal im heimischen Fristingen ausgetragen wird, an ihre Erfolge anknüpfen und auf ihren beiden Arabern ordentlich Gas geben. „Die Planungen für das Event sind schon voll am Laufen.“, bestätigen die Veranstalter Belinda Hitzler und Stephan Schelldorf. Am 31. Juli und 1. August finden neben den Bayerischen Meisterschaften der Junioren und Senioren auch noch weitere Distanzritte auf heimischen Fluren statt. Stephan Schelldorf ist sich sicher: „Wir sind guter Dinge, dass die Ritte durchs Donautal, wie in den letzten Jahren, ein Erfolg werden.“ (HOKO)