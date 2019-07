vor 21 Min.

Doppelt erfolgreich

Der TV Lauingen II steigt auf

21 Moarschaften zeigten bei der Kreismeisterschaft der Stockschützen-Klasse C in Kühbach ihr Können. Der TV Lauingen II startete in der Gruppe 1. Von einer Auftaktniederlage unbeindruckt gewannen die Mohrenstädter in der Folge mit teils hoher Punktzahl acht Spiele. Nur gegen Dinkelscherben II mussten sie sich noch geschlagen geben. Besonders spannend wurde es im letzten Spiel gegen den ESV Rain II. Zwei Stöcke der Lauinger standen im Spielfeld, der TSV Rain II schob seinen letzten Stock Richtung Daube, kam aber etwas zu kurz. Die Lauinger Moarschaft brach sofort in Jubel aus, da damit „Gold“ und der Aufstieg gesichert waren.

Christian Jörg resümierte nach dem Turnier: „Wir hatten uns zum Saisonstart den Aufstieg als Ziel gesetzt und im Training wie auch bei Turnieren intensiv darauf vorbereitet. Es freut uns, dass wir unsere Leistung abrufen konnten und im nächsten Jahr in der Kreisliga B antreten dürfen.“

Noch ein Erfolg: Beim Peter-Schweizer-Gedächtnisturnier in Gundelfingen traten die Lauinger ebenfalls mit einer Moarschaft an. Helmut Weißhaupt, Karl Schmiederer, Waldemar Michl und Rudi Pfaffenzeller holten den zweiten Platz unter elf Teams hinter den siegreichen Gastgebern. (maki)

