00:02 Uhr

Doppeltes 0:9-„Endspiel“ der Damen

Der Saisonabschluss läuft für die Lauingerinnen ganz und gar nicht nach Wunsch

Von Manfred Liebers

Einen schlechten Saisonabschluss gab es für die Tennis-Damen I des TC Lauingen. Beim Tabellenführer TC Augsburg Siebentisch III gingen sie mit 0:9 unter. Über die gesamte Saison reichte es aber für einen Mittelfeldplatz. Vom Tagesergebnis her gesehen genauso schlecht erging es den Damen II, die gegen den Tabellenführer TSV Welden II mit 0:9 keine Chance hatten. Damit sind sie trotz eines Saisonsieges in ihrer Gruppe nur Letzter.

Die Herren I hatten ihre Punktspiele schon am vergangenen Wochenende abgeschlossen und errangen einen guten vierten Platz. Die Herren II gewannen gegen Buttenwiesen II mit 6:3 und wurden in ihrer Gruppe ebenfalls Vierter. Michael Eberlein, Julian Mair, Lukas von Schwaller und Oliver Haßler waren in den Einzelspielen erfolgreich. Die Doppel Michael Eberlein/Tobias Andrich und Julian Mair/Oliver Haßler machten den Sack zu.

Die Herren 50 zogen beim TC Wehringen mit 2:7 den Kürzeren. Im Einzel konnte nur Reinhard Baierl punkten. Das Doppel Jaan Repa/Ralf Sommer steuerte den 2. Punkt bei. In der Abschlusstabelle belegt die Mannschaft von Kapitän Jörg Labus den fünften Rang.

Die Juniorinnen schlugen im Derby den TC Dillingen 6:0. Malena Castaldo, Helena Jahnke, Giulia Micello und Helena Huber dominierten sowohl in den Einzel- als auch in den Doppelspielen und schafften den vierten Platz in ihrer Gruppe. Weniger glücklich schlossen die Junioren die Saison ab. Nach einer 0:6-Niederlage gegen den TC Mering blieb nur Rang sechs.

Die Bambini des TCL holten ein 5:1 gegen Dinkelscherben. Marlon Castaldo, Mika Vincon und Aaron Hesse in den Einzelspielen sowie die Doppel Marlon Castaldo/Felix Flache und Vincent Barfuss/Maik Isbelen punkteten. Lohn für die Leistungen ist der dritte Tabellenplatz.

Ebenfalls Dritter in der Gesamtwertung wurde die Midcourt-Mannschaft, die zum Abschluss den TC Dillingen mit 12:8 besiegte. Nils Füller und Dominik Muckenschnabel punkteten in den Einzelspielen. Die Doppel Nils Füller/Jona Vincon und Dominik Muckenschnabel/Lotte Resselberger brachten in den Doppelspielen den TCL mit 8:4 in Führung. Die Motorikdisziplin (4:4) konnte am Lauinger Erfolg nichts mehr ändern.

