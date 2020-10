vor 19 Min.

Drei Eigentore und drei FCG-Punkte

3:2-Erfolg der Landesliga-U19

Für das erste Saison-Heimspiel hatten sich die U19-Fußballer des FC Gundelfingen gegen Schwabmünchen viel vorgenommen. Die Menck-Schützlinge liefen den Gast früh in dessen Hälfte an, um ihn zu Fehlern im Spielaufbau zu zwingen. Mit Erfolg: Die Gastgeber kamen zu einem 3:2 (1:0)-Erfolg. Nach Flanke von Lukas Lauft köpfte Edwin Tarakan zur schnellen Führung ein. In der 59. Minute grätschte ein Gast das Leder in die eigenen Maschen – 2:0. Ebenfalls ein Eigentor (Lauft) führte zum Anschlusstreffer. FCG-Einwechslungen brachten nochmals frischen Wind und das 3:1 durch Antonio Pejic (75.). Das dritte Eigentor der Partie zum 3:2 fiel erst in der Nachspielzeit.

Noch keine LL-Punkte auf dem Konto hat die U17 nach der 1:4 (1:1)-Schlappe in Illertissen. Dominik Eberle erzielte dabei den zwischenzeitlichen Ausgleich. Der zweite Sieg im zweiten U15-Bayernliga-Spiel gelang Gundelfingen daheim gegen Murnau (3:0). Lenart Grantolli (12./51.) und Vincent Zott (53.) machten die Tore. Nach der Pause (1:0) dreht die U17 gegen Friedberg auf und siegte klar 5:0. Die U14 macht den Sack im BOL-Derby bei der Lauinger U15 nicht zu und unterlag 2:3. Der BOL-U13 gelang ein 12:1-Kantersieg bei der JFG Lohwald. U12-Kreisliga: FC Donauried – FCG 1:2; U13-Kreisklasse: SG Mödingen-Bergheim – FCG 1:4. (STEP)

