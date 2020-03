vor 20 Min.

Drei Punkte gegen den Abstieg

Dillinger „Zweite“ kämpft sich mit vereinten Kräften zu einem Sieg und Remis

Bereits im Vorfeld der beiden Bayernliga-Auswärtsspiele in Regensburg und beim TV 1847 Augsburg war es für den TV Dillingen II schwer, eine Mannschaft zusammen zu stellen. Doch mit vereinten Kräften fuhren die Donaustädter Badminton-Cracks schließlich nach Regensburg. Auch die Gastgeber waren ersatzgeschwächt, wodurch Dillingen direkt 3:0 in Führung ging. Das Dameneinzel musste abgegeben werden, jedoch wurde mit dem Sieg im ersten Einzel die Führung auf 4:1 ausgebaut. Mit dem Erfolg im zweiten Einzel standen die ersten Punkte des Wochenendes schon fest. Im dritten Einzel musste sich der TVD geschlagen geben, doch Marek Bujak/Lilli Cramer sorgten für den 6:2-Endstand.

Mit dem zweiten Auswärtsspiel in Augsburg wartete eine schwierigere Aufgabe. Die beiden Herrendoppel brachten die frühe 2:0-Führung. Im Damendoppel kämpften Lilli Cramer und Miriam Schädle um jeden Punkt. Nach gewonnenem zweitem Satz reichte es zum Schluss aber nicht, der TVA verkürzte. Auch das Dameneinzel gewannen die Augsburger. Steffen Kleinle mühte sich im ersten Einzel, fand aber nicht wirklich ins Spiel und verlor. Chris Heufelder zeigte in seinem Spiel ein Auf und Ab, setzte sich dann aber noch durch. Christian Hofweber hingegen tat sich schwer gegen den jungen Augsburger. Am Ende führte der TVA mit 4:3. Im abschließenden Mixed erspielten sich die Dillinger den ersten Satz, der TVA den zweiten. Den Entscheidungssatz brachten die Gäste wieder besser unter ihre Kontrolle. Sie behielten die Nerven und gewannen zum 4:4-Endstand. Gesamtbilanz des TVD II: Drei Punkte gegen den Abstieg waren eingesammelt.

Der TVD IV ging in Aichach gegen die Spielgemeinschaft Aichach/Herbertshofen (1:7) und gegen den TSV Gersthofen (2:6) leer aus. Es bleibt bei einem Rang im hinteren Bezirksliga-Mittelfeld.

Mit zwei Siegen in der Bezirksklasse A gegen SV Kaisheim (5:3) und Günzburg (8:0) konnte sich die fünfte Mannschaft den zweiten Tabellenplatz zurückerobern.

Dillingen VI empfing in der Bezirksklasse B-Nord die beiden Clubs aus Augsburg. Wegen personeller Engpässe konnten die Donaustädter nur mit einer Dame antreten, sodass jeweils ein Punkt kampflos verloren war. Gegen den TV Augsburg V war dies kein Problem, weil alle anderen Spiele von den Dillingern gewonnen wurden. In der zweiten Begegnung trafen die Kreisstädter auf die TSG Augsburg I. Nach den Auftaktspielen stand es 2:2. Danach konnten die Hausherren aber nur noch das dritte Herreneinzel für sich entscheiden. Somit stand am Ende der Partie ein 5:3-Sieg für die Gäste aus Augsburg. (tvdb) Foto: Karl Aumiller

