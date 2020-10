28.10.2020

Drei wichtige Auswärtspunkte für den Ligaerhalt

Bezirksoberliga-D-Junioren des FC Lauingen schießen 3:0-Sieg in Rain heraus

Der Aufwärtstrend bei den Fußball-D-Junioren des FC Lauingen in der Bezirksoberliga hält an. Das Auswärtsspiel beim punktgleichen TSV Rain musste man unbedingt gewinnen, um die Abstiegsregion zu verlassen – was mit 3:0-Toren auch überzeugend gelang.

Nur in den ersten zehn Minuten kamen die Gäste mit dem tiefen Untergrund überhaupt nicht klar und Rain zu Chancen. Dann wendete sich das Blatt aber, der FCL ging nach 26 Minuten in Führung: Eliah Stenzel spielte einen super getimten Ball in die Tiefe auf Tim Rutowski, der eiskalt vollstreckte. In der zweiten Halbzeit kontrollierte Lauingen die Partie. Das Spiel plätscherte dahin, bis wiederum Stenzel mustermäßig Johannes Wagner bediente – 0:2. Den 0:3-Schlusspunkt setzte Jonathan Fisel im Alleingang.

Mit einer starken Leistung und einem hochverdienten 5:2-Sieg im Auswärtsspiel bei der SSV Dillingen schließt die U11 ihre Vorrunde ab. Die Weichen waren bereits zur Halbzeit gestellt, der Gast führte 3:0. Nach einer kurzen schwachen Phase im zweiten Durchgang konnte letztendlich ein ungefährdeter Sieg eingefahren werden. Auch die U10 beendete im Anschluss ebenfalls gegen die SSV Dillingen mit einem Sieg die Vorrunde.

Die U12 der Lauinger musste im Derby gegen den FC Gundelfingen eine bittere 1:2-Niederlage hinnehmen und verlor dadurch den Anschluss an die Tabellenspitze ihrer Gruppe. Zum Abschluss findet nun die Begegnung gegen den FC Augsburg statt: Anpfiff dazu ist am kommenden Samstag um 11 Uhr. Das Spiel der U17 musste erneut verschoben werden. Die Saison für die Lauinger A-Junioren endete in der Kreisliga Donau auf einem Mittelfeldplatz. (nibl)

