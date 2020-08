00:01 Uhr

Dreimal Schiermoch

Wertingen II gewinnt Testspiel

Ihr erstes Testspiel hat die zweite Fußball-Mannschaft des TSV Wertingen erfolgreich absolviert. Beim FC Weisingen aus der Schwester-Gruppe West II zeigte der Nord-Kreisklassist über die meiste Spielzeit eine souveräne Leistung und gewann 3:1. Mit Lukas Gutekunst, Christoph Hein, Simon Knöpfle und Samir Hassan kamen vier Neuzugänge aus der eigenen Jugend zum Zug. Bereits nach 15 Minuten lag Wertingen 2:0 in Front. Beide Tore erzielte Marco Schiermoch, der auf der Linksaußenposition starten durfte. Nach der Pause waren die Gäste zunächst etwas passiv und so kam Weisingen zum Anschlusstreffer (Philipp Spring). Wertingen schaltete wieder einen Gang hoch, Matchwinner Marco Schiermoch machte sein drittes Tor. Der Test TSV-„Ersten“ in Zusmarshausen wurde abgesagt. (THI)

Tore: 0:1 Schiermoch (11.), 0:2 Schiermoch (15.), 1:2 Spring (56.), 1:3 Schiermoch (70.); SR: Franz Kaltenegger (SSV Steinheim)

