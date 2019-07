00:04 Uhr

Dritter Sieg in Folge

Donau-Brenz-Egau-Schützen gewinnen Gauvergleich gegen Wertingen und Augsburg

Schlechtes Wetter und heftige Niederschläge konnten die Senioren-Schützen nicht von ihrem jährlichen Gau-Vergleichsschießen der Gaue Donau-Brenz-Egau (DBE-Gau), Wertingen und Augsburg abhalten, um sich im wunderschönen Schützenheim der Burgschützen in Markt zu vergleichen.

Hierbei konnten alle Auflage-Schützen der teilnehmenden Gauverbände ihr Können unter Beweis stellen und erzielten teils hervorragende Ergebnisse. Gewertet wurden 30 Schuss, sowie von jedem das beste Blattl. Die jeweils zehn besten Ringergebnisse kamen in die Wertung. Insgesamt gingen 83 Schützinnen und Schützen aus allen drei Gauen an den Start. Der DBE-Gau stellte mit 35 Teilnehmern das größte Aufgebot, gefolgt von den beiden Gauen Wertingen und Augsburg mit jeweils 24 Teilnehmern.

Die Schützen vom DBE-Gau entschieden den sportlichen und fairen Wettkampf mit 3151,5 Ringen für sich. Gefolgt vom Gau Augsburg mit 3123,2 Ringen und dem Gau Wertingen mit 3120,6 Ringen. Norbert Stegmiller überreichte den wunderschönen Wanderpokal nun schon zum dritten Mal in Folge an den Organisator vom DBE-Gau, Heinz Danner. Die besten Schützen der einzelnen Gaue waren Erich Zimmermann vom DBE-Gau mit 317,2 Ringen, Anton Wengert vom Gau Wertingen mit 316,3 Ringen und Jürgen Böhm vom Gau Augsburg ebenfalls mit 316,3 Ringen. Die besten Damen der einzelnen Gaue waren Rosemarie Rau vom DBE-Gau mit 314,7 Ringen, Gerda Beutmiller vom Gau Wertingen mit 311,0 Ringen und Christine Blascheck vom Gau Augsburg mit 306,2 Ringen. Alle Erstplatzierten erhielten aus der Hand von Organisator Norbert Stegmiller (Gau Wertingen) und dem Gastgeber der Burgschützen, Vorsitzender Wilhelm Jaumann, ein Zielwasser in Form eines guten Weintropfens.

In Vertretung des Gauschützenmeisters vom Gau Wertingen beglückwünschte der Schriftführer des Gaues Wertingen, Gerhard Waldmann, die Sieger zu ihrem Erfolg und den guten Leistungen und bedankte sich für die rege Teilnahme an diesem sportlichen Vergleich der drei Gauverbände. Er sprach auch seinen Dank an die Organisatoren der einzelnen Gauverbände aus. Sein besonderer Dank galt dem Ersten Vorsitzenden der Burgschützen aus Markt, Wilhelm Jaumann, für die Bereitstellung des Schützenheimes, der auch die komplette und professionelle Auswertung übernahm und mit seinem Team für die Bewirtung sorgte.

Der nächste Gauvergleich findet im DBE-Gau statt. Der Austragungsort wird rechtzeitig bekannt gegeben. (pm)

Ergebnisse:

Gau Donau-Brenz-Egau: Erich Zimmermann 317,2 Ringe, Franz Scharff 315,5, Franz-Xaver Scharl 315,4, Meinrad Schrettle 315,3, Peter Römer 315,2, Detlev Zahn 315,0, Walter Brandmeier 315,0, Rudolf Ruchti 314,8, Rosemarie Rau 314,7, Leonhard Mayr 313,4; Summe: 3151,5 Ringe

Gau Augsburg Summe: 3123,2 Ringe

Gau Wertingen

Anton Wenger 316,3, Wilhelm Jaumann 314,5, Georg Deisenhofer 314,1, Josef Wenger 313,4, Franz Keiß 313,0, Gerda Beutmiller 311,0, Franz Beutmiller 310,0, Alfred Gartner 309,9, Theo Kobinger 309,3, Bernhard Österle 309,1; Summe: 3120,6 Ringe

Themen Folgen