Duathlon

04:15 Uhr

Über Stock und Stein in Zusmarshausen

Große Sprünge kann man auf der Radstrecke beim 1. Cross-Duathlon in Zusmarshausen am 3. Oktober machen. Man sollte das aber so gut beherrschen wie Magnus Brunner und Leon Courvoisier (von links) beim Streckentest.

Ausdauersport: Der Cross-Duathlon feiert Premiere – als „Ersatz“ für den Volkstriathlon. Was sich am kommenden Sonntag in Zusmarshausen alles abspielt.

Von Oliver Reiser

Nachdem der Volkstriathlon zum zweiten Mal abgesagt werden musste, hat man beim TSV Zusmarshausen eine Ersatzveranstaltung auf die Beine gestellt: Am Sonntag, 3. Oktober, feiert der Cross-Duathlon Premiere. Die Vorbereitungen dazu sind im vollen Gange. „Man sieht jetzt, dass einige Sportlerinnen und Sportler auf den Strecken rund um den Rothsee und dem Waldgebiet Am Horn fleißig trainieren“, berichtet Organisationschef Karl Sendlinger, dem inzwischen Anmeldungen aus dem gesamten südbayerischen Raum vorliegen. Und die Wetteraussichten sind ebenfalls bestens: „Sonnig und trocken.“ Spitzenläufer in Zusmarshausen am Start Im Staffelwettbewerb (bestehend aus Radler/in und Läufer/in) geht das Team Pasta Power mit dem Dinkelscherber Spitzenläufer Felix Luckner (LG Stadtwerke München) als Favorit an den Start. „Es sind gemischte Teams möglich“, ruft Sendlinger insbesondere die Freizeitsportler aus der Umgebung zur Teilnahme auf. Der Wettbewerb beginnt mit zwei Runden (insgesamt 5 km) um den Rothsee, danach drei Runden mit Crossrad oder Mountainbike (ca. 20 km), danach nochmals eine Runde um den See (2,5 km). Die Radstrecke führt vom Rothsee über das Waldgebiet „Am Horn“ und ist ziemlich Cross, was dem Wettbewerb auch zu seinem Namen verholfen hat. „Favoriten im Einzelwettbewerb sind nicht zu benennen, da Cross-Duathlon eigene Gesetze hat. Das ist mit Straße nicht vergleichbar“, sagt Sendlinger. Startzeiten sind um 10.30 Uhr (Einzel) und 11.30 Uhr (Staffeln). Rund 50 Helferinnen und Helfer, die auch darauf achten, dass die aktuellen Hygienevorschriften eingehalten werden, sind im Einsatz, unterstützt von den Rettungskräften, BRK, Feuerwehr und der Polizei. Anmeldungen bis 1. Oktober, 24 Uhr: www.triathlon-zusmarshausen.de oder direkt bei zeitgemäß.info

