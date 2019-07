vor 29 Min.

Durchwachsen

BSC Unterglauheim zieht Bilanz

Die Unterglauheimer Juniorinnen gewinnen zum Auftakt des Tenniswochenendes ihr zweites Spiel mit 6:0 gegen Kötz. Alina Schweyer, Melina Reiner, Leonie Ziegler und Alexandra Schuster ließen dem Gegner keine Chance und nehmen alle Punkte mit nach Hause – der Höhepunkt am vergangenen Tennis-Wochenende. Die Damen 3 und Herren 2 konnten in der Freundschaftsrunde nicht nachziehen und verloren beide ihre Spiele mit 0:6. Am Sonntag durften beide Damen- mannschaften und die Herren 1 spielen. Die zweite Damenmannschaft war beim Aufstiegskandidaten in Gundelfingen zu Gast und musste sich mit 3:6 dem Tabellenführer geschlagen geben. Denise Meier und Sandra Melan konnten sowohl im Einzel wie im Doppel überzeugen.

Auch die Herren 1 können ihr letztes Saisonspiel nicht gewinnen und verlieren 3:6 gegen Nördlingen. Zwei starke gespielte Einzel von Manuel Schmidt und Stefan Gumpp sowie das Doppel M. Schmidt und Gerhard Gumpp brachten nicht den ersten Sieg. Somit ist der Abstieg aus dem Kreis 1 besiegelt. Besser machte es die erste Damenmannschaft in Harburg und gewann ihr letztes Spiel mit 5:4. Tina Jakel, Jutta Heigl und Katharina Wollmann konnten in den Einzeln drei Punkte beisteuern und die Doppel Tina Jakel/Jutta Heigl sowie Lucia Zengerle/Katharina Wollmann machten den Sieg perfekt. (pm)

Themen Folgen