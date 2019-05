vor 38 Min.

Ein Dillinger Pfarrer verrät was er am Vatertag macht

Christi Himmelfahrt und Vatertag – wie passen diese beiden Feste eigentlich zusammen? Wir haben mit einem Dillinger Pfarrer gesprochen.

Von Tanja Ferrari

Viele genießen den Feiertag am Donnerstag. Die einen feiern den Vatertag, die anderen Christi Himmelfahrt. Wir haben mit Stadtpfarrer Wolfgang Schneck aus Dillingen gesprochen und gefragt, ob der christliche Hintergrund überhaupt noch bei den Menschen bekannt ist und was er selbst feiert.

Herr Pfarrer Schneck, feiern Sie den Vatertag?

Wolfgang Schneck: Leider ist mein Vater bereits sehr früh verstorben. Damals war ich erst 16 Jahre alt. Wirklich erinnern kann ich mich deshalb nicht daran, ob wir in den 70er Jahren den Vatertag gefeiert haben. Ich glaube, dass der Vatertag damals noch nicht so populär war und nicht so ausgiebig gefeiert wurde. Er hat erst in den darauffolgenden Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Mit der Pfarrgemeinde speziell feiere ich als Pfarrer nicht den Vatertag. Zwar bedeutet das Wort Pfarrer, Pater (Latein), übersetzt Vater, doch es ist eine Anrede im geistlichen, übertragenen Sinn. Für uns Christen gibt es – laut Jesus – nur einen, den Vater im Himmel.

Was feiern Sie stattdessen an diesem Tag?

Schneck: Ich feiere auf jeden Fall Christi Himmelfahrt, nicht nur im Gottesdienst. Unsere Pfarreiengemeinschaft hat Flurumgänge geplant, bei denen wir die Felder, Fluren segnen und den himmlischen Vater bitten wollen, dass er uns behütet und Fruchtbarkeit schenkt. Dieses Jahr möchte ich besonders die Bitte hinzufügen, dass wir immer mehr erkennen, dass wir eine Menschheitsfamilie sind. Das Teilen, der Friede und die Bewahrung der Schöpfung wäre eine logische Folge dieses Bewusstseins.

Was feiert man denn eigentlich an Christi Himmelfahrt?

Schneck: Kern dieses Tages ist es, dass Jesus uns das Ziel des Lebens zeigt. Als Sohn Gottes kehrt er zu seinem Vater in den Himmel zurück. Der auferstandene Jesus Christus ist deshalb auch der Erste, der uns mit in das Vaterhaus Gottes mitnimmt und uns damit himmlische Hoffnung und Glaubensfreude schenkt.

Kann man die beiden Feste – Vatertag und Christi Himmelfahrt – verbinden?

Schneck: Der Gedanke, dass alle Menschen miteinander verbunden sind und Gott unser gemeinsamer Vater ist, ermöglicht es, die beiden Tage ganz gut miteinander zu verbinden. So kann man auch aus christlicher Sicht den Vatertag interpretieren.

Lesen Sie dazu auch:

Themen Folgen