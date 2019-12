vor 36 Min.

Ein Punkt, der fehlen könnte

Tischtennis: Verbandsligist TV Dillingen patzt daheim gegen Schlusslicht Rosenheim. Das Schlussdoppel muss dem Gastgeber und Favoriten das Gesamtremis retten.

Von Fabian Wittke

Einen ganz bitteren Punktverlust gab es für den TV Dillingen. Im letzten Vorrundenspiel gegen den Verbandsoberliga-Letzten SB DJK Rosenheim kam der Favorit daheim nicht über ein 8:8-Unentschieden hinaus. Die Gäste holten erst ihren zweiten Punkt dieser Saison.

Die Eingangsdoppel verliefen verheißungsvoll. Soma Fekete/Benedikt Hirner sowie Sandro Hofmann mit Matthias Jörg brachten die TVDler mit 2:1 in Führung. Fekete legte sofort das 3:1 nach. Neben Uli Foag verloren auch überraschend Hirner und Hofmann, sodass die Oberbayern die Partie drehen konnten. Jörg glich durch einen klaren Erfolg aus, ehe Rosenheim über die Niederlage von Hermann Keller auf 4:5 stellte. In der zweiten Einzelrunde konnten Fekete, Hirner und erneut Jörg nochmals punkten. Beim Stand von 7:8 ging es in das Schlussdoppel, das Fekete/Hirner klar dominierten. Am Ende stand ein glücklicher Punktgewinn auf dem Papier, jedoch auch ein Punktverlust im Aufstiegskampf. Dillingen ist „nur“ noch Zweiter.

Themen folgen