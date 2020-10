vor 17 Min.

Ein Rückzug und zwei Absagen

Der Spielbetrieb in der neuen „Corona-Saison“ läuft gut, aber nicht reibungslos

Von Reinhold Waber

Corona überschattet weiterhin das sportliche Geschehen auch bei den lokalen Tischtennisspielern: Diese Woche zog der FC Gundelfingen seine dritte Männer-Mannschaft aus der Bezirksklasse C zurück. Und von den TTF Unteres Zusamtal traten weder die „Erste“ noch die „Zweite“ (beide erstmals) an.

Ballwechsel gab es daneben aber noch reichlich. In der Herren-Bezirksklasse A startete Ligarückkehrer Höchstädt mit einem 8:4-Heimsieg über den TV Dillingen IV, dem ein Remis beim durch Roland Wittmeier verstärkten Mitaufstiegskandidaten TSV Rain II folgte. Die Routiniers vom SV Holzheim gewannen bei Aufsteiger Oettingen und grüßen von der Spitze.

In der Bezirksklasse B erkämpfte der TSV Wertingen ein mühsames 7:5 in Bäumenheim, während sich Gundelfingen II mit einem 9:3 gegen Oberndorf zurückmeldete. Im Derby der Bezirksklasse D nutzte Zusamaltheim gegen Binswangen II den Heimvorteil für sich, was gleichbedeutend ist mit Platz eins – gefolgt vom TV Dillingen VIII, der Mertingen IV schlug. In der 3er-Liga bleibt Dillingen IX weiterhin verlustpunktfrei, ebenso Villenbach II in der Damen-Bezirksklasse A nach dem 9:0-Kantersieg gegen Riedlingen II. Das junge Team des TSV Binswangen fuhr in der Bezirksklasse B den zweiten Erfolg ein und eroberte die Führung.

Die hat auch Villenbach in der Jungen-Bezirksklasse C Ost inne. In der Bezirksklasse B verloren Lauingen (in Wallerstein) und Gundelfingen II (beim Lokalrivalen Dillingen III). Die Bezirksklasse A sieht Zusamaltheim vorn, Neuling TTF Unteres Zusamtal verpasste knapp ein Remis in Rain. Bei den Mädchen gab es im vierten Bezirksklasse-A-Spiel die dritte Villenbacher Niederlage.

