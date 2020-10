00:02 Uhr

Ein Saisonstart nach Maß

Am ersten Spieltag in der Bezirksklasse feiert der TV Dillingen zwei Siege

Von Andreas Ludewigt

Vorbei sind die Zeiten, als die Volleyballer des TV Dillingen mit sechs Mann zum Spieltag fahren. Noch nicht vergessen war allerdings der letztjährige Start in die Saison mit vier Niederlagen in Folge. So etwas sollte nicht zur Tradition werden, und somit verstärkte man den Kader mit zwei Neuzugängen und einem Rückkehrer. Davon gaben zwei ihren Einstand und zeigten so gleich auf, wohin der diesjährige Weg für die Bezirksklassen-Jungs von der Donau gehen wird.

Nachdem man im ersten Spiel des Tages als Schiedsgericht und Zuschauer viel Zeit hatte, den Gegner VfL Leipheim zu studieren und die Schwächen herauszufiltern, ging man hoch motiviert ans Werk. Vielleicht ein bisschen zu motiviert, da auf sehr ansehnliche Kombinationen immer wieder fahrige Fehler und leichte Punktverluste folgten. Somit kam man nie so richtig ins Rollen und punktete konstant für den Gegner. Der erste Satz war verloren und die Moral hatte einen kurzen Dämpfer erlitten. Jedoch wurden in der Satzpause die richtigen Worte gefunden und an die Stärken appelliert. Die Mannen traten deutlich konzentrierter auf und zeigten den Leipheimer Volleys immer mehr die Grenzen auf. Das variable Zuspiel von Rückkehrer Rayan Böhm und die geschlossene Mannschaftsleistung waren ausschlaggebend für viele Punktgewinne. Schnell wurde klar, dass es in den folgenden Sätzen nur noch einen Sieger geben konnte, und das war nicht der Gastgeber. Am Ende gewann Dillingen mit 1:3. (25:21,17:25,16:25,16:25).

Obwohl Augsburg-Hochzoll im ersten Spiel gegen Leipheim den Kürzeren zog, wurden sie als der vermeintlich stärkere Gegner eingeschätzt. Auf der Steller-Position übernahm der Routinier Edmon Böhm und setzte seine Angreifer in Szene. An Neuzugang Sandro Petzoldt biss sich der motivierte Block der Gegner immer wieder die Zähne aus, sodass er Punkt um Punkt die Dillinger nach vorn brachte. Ein Einstand nach Maß. Im ersten Satz wurde der Gegner phasenweise überrannt, was sich auch im zweiten wiederholte. Jedoch zeigte Augsburg-Hochzoll immer mehr Gegenwehr. Der dritte Satz sollte bis kurz vor Schluss auch eine klare Angelegenheit sein, jedoch hatte Dillingen am Ende Probleme, den Sack zuzubekommen. Der Gegner zog noch einmal an und konnte selbst einen Satzball verbuchen. Die Moral der Gegner war allerdings gebrochen, als Dillingen die Geheimwaffe Ivan Wonenberg aufs Feld schickte. Damit konnte Dillingen schlussendlich durch einen blockspaltenden Ball durch die Faust von Lukas Riesenegger sechs Punkte feiern.

Das Endergebnis: DJK Augsburg Hochzoll II – TV Dillingen 0:3 (14:25,21:25,25:27). Hervorzuheben an diesem Spieltag ist die sehr gute Mannschaftsleistung. Außerdem macht Jonas Diekmann auf der Diagonalposition vergessen, dass die beiden Stamm-„Dias“ nicht dabei sein konnten und empfahl sich mit einem super Spiel für mehr Einsätze. „Ein Einstand nach Maß, der zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und unser Ziel im Blick behalten sollen und müssen“, so Neuzugang Sandro Petzoldt.

