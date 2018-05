19:57 Uhr

Ein ganz wichtiger Fingerzeig Lokalsport

Fußball-Bezirksliga Nord: Peter Matkey erlöst die SSV Glött mit seinem späten 1:0-Siegtor gegen das Schlusslicht in Horgau.

Von Benjamin Rößle

Trotz eines enttäuschenden Auftritts sicherten sich die Glötter Bezirksliga-Fußballer im Nachholspiel am gestrigen Feiertag bei Schlusslicht FC Horgau mit einem späten Siegtreffer die drei Punkte. Schütze zum von den Lilien kaum mehr erhoffen 1:0-Sieg war Peter Matkey erst in der 87. Minute. „Bei uns haben heute ein paar Prozente gefehlt, und die Beine waren mit Sicherheit auch nicht die frischesten. Dann wird es natürlich schwer in solch einem Spiel“, so Coach Markus Rolle. Glött hält jetzt gute Karten im Abstiegskampf.

