13.03.2020

Ein neuer Sportleiter

Unterbechinger Schützen ehren auch ihre „Langjährigen“

Die Ehrung langjähriger Mitglieder sowie Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahresmitgliederversammlung beim Schützenvereins Unterbechingen. Armin Muckenschnabel wurde als Sportleiter neu in das Schützenmeisteramt gewählt. Bei den Beisitzern kam Matthias Oppel für Hannelore Hartwig neu hinzu. Die weiteren Positionen blieben unverändert.

Vorsitzender Peter Tauscher begrüßte 37 Mitglieder, darunter die Ehrenmitglieder Alois Stuhler und Georg Urban. Der Jahresbericht des Vorstands, die Darlegung der Finanzen durch Kassenwart Stefan Urban, der Sportbericht und der Bericht von Jugendleiter Anton Gschwind waren wichtige Tagesordnungpunkte.

Elf Mitglieder erhielten für langjährige Vereinszugehörigkeit Ehrennadeln mit Urkunden vom Bayerischen Sportschützenbund. Für 50 Jahre wurden Franz Baumgartner, Albert Brecht, Georg Ehnle, Franz Klebinger, Paul Klebinger, Annemarie Schellenberger, Ludwig Schwenkreis und Max Urban mit dem Ehrenzeichen in Gold mit Eichenlaub des BSSB ausgezeichnet. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielten Günter Kling und Angie Wegele das Ehrenzeichen in Gold und Oliver Rill für 25 Jahre das Ehrenzeichen in Silber des Bayerischen Sportschützenbundes. (pt)

