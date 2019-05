00:02 Uhr

Ein trübes Wettkampf-Wochenende

Höchstädter Teams verlieren, wenn auch zum Teil nur knapp

Von Julia Däubler

Während bei den Tennisspielern der SSV Höchstädt zum Saisonstart in der Mehrzahl Siege eingefahren werden konnten, gelang jetzt – wenn auch oft sehr knapp – kein Erfolg. Die Herren 40 unterlagen in der Bezirksliga dem TC Schwangau. In den Einzeln dominierte Marcus Wiest mit 6:2 und 6:2. In den Doppeln holte Wiest mit Stefan Lemmert sowie Gerd-Armin Kuhlins mit Claudius Hingst die restlichen beiden Punkte aufs Konto.

Die Bezirksliga-Damen 40 mussten sich TSV Oberbeuren 4:5 beugen. Kirsten Weber, Silvia Kölle und Katrin Anzenhofer siegten in ihren Einzel deutlich – Zwischenstand 3:3. Walburga Pollak/Kölle gelang der einzige Doppel-Punkt.

Die Herren I hatten in der Kreisklasse 1 Schretzheim zu Gast. In den Einzeln überzeugten Jens Friedel (6:1; 6:1) und Luca Thanner (6:4; 6:0). In den Doppeln holten Andreas Kraus und Niklas Zöschinger im Match-Tiebreak – Endstand 3:6. Die Herren II schlugen gegen den TSV Offingen auf – und unterlagen. Andreas Schneider sowie im Doppel Thomas Ebermayer/Oliver Maneth im Doppel erkämpften die einzigen beiden Höchstädter Punkte.

Die erste Damenmannschaft quittierten in der Bezirksklasse 2 gegen Gast Bäumenheim eine 3:6-Niederlage. Im ersten Durchgang waren Joana Weber und Sarah Spring siegreich, im Doppel Weber/Bettina Stangl. Die Herren 50 gaben sich beim TSV Augsburg-Kriegshaber 0:6 geschlagen.

