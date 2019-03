vor 38 Min.

Eine ominöse Marke geknackt

Handball: Warum die HSG Lauingen-Wittislingen beim ungefährdeten Heimsieg über Niederraunau gegen Spielschluss nochmals einen besonderen Ehrgeiz entwickelt.

Mit ihrem klaren 40:27-Heimsieg gegen Niederraunau II sicherten sich die Handballer der HSG Lauingen-Wittisingen vorzeitig den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga – rechtzeitig vor dem Derby beim TV Gundelfingen.

Zur Pause ist in Lauingen schon alles klar

Die HSG legte gut los, die Abwehr um Torhüter Christian Rommel hielt dicht und vorne netzten Michael Maier und Dennis Meitinger aus dem Rückraum ein. Schnell war man den im Angriff schwachen Gästen deutlich enteilt. Dank einfacher Tempogegenstoß-Tore stand es zur Pause schon 21:8. Nach Wiederbeginn dominierte der Gastgeber weiter. Mit zunehmender Spieldauer plätscherte das Geschehen dann aber auf beiden Seiten eher so dahin: Die HSG vergab reihenweise beste Chancen, die Gäste konnten einfach nicht mehr. Dennoch war die 40-Tore-Marke das Tagesziel. So war der Jubel dann doch noch groß, als Kreisläufer Jonas Knecht 15 Sekunden vor Ende das 40:27 markierte. HSG-Coach Thomas Joekel freute sich über den ersten „40er“ seines Teams in den vergangenen beiden BOL-Spielzeiten. (mtk)

Spielfilm: 8:2, 12:3, 21:8 – 29:16, 34:21, 40:27

HSG-Herren I: Huber, Rommel; Egger (2 Tore), Hippeli, C. Kinzler (2), Knecht (2), A. Linder (1), Mi. Maier (7), Märkl (4), Meitinger (7/3 Siebenmeter), Soderer, Wenger (6), Wittlinger (6), Zehentmaier (3)

