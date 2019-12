vor 6 Min.

Einseitiger Abschluss

Wertinger Herren setzen sich gegen Gersthofen durch, Damen schlagen sich achtbar

In einer einseitigen Partie setzten sich die Wertinger Handballer am Ende deutlich mit 19:35 gegen die SG 1871 Gersthofen II durch. Der Grundstein für den Erfolg wurde bereits in der ersten Hälfte gelegt. Aus einer dichten Abwehr kamen die Zusamstädter über die zweite Welle immer wieder zum Torerfolg und auch im Positionsangriff spielte man geduldig den bestpostierten Mann frei. Entsprechend klar konnte man sich auf 13 Treffer absetzen. Mit der Führung im Rücken schalteten die Wertinger im zweiten Spielabschnitt merklich runter. Während die Abwehr noch halbwegs sicher stand, schlichen sich im Angriff eine Vielzahl technischer Fehler ein. So gestaltete sich die Halbzeit ausgeglichen, ehe man am Ende der Partie die Zügel wieder anzog und das Ergebnis wieder ausbaute.

4:6, 6:15, 8:21 - 14:27, 19:28, 19:35

Wertingen: Matthias Bestle, Pascal Grande (beide Tor), Sebastian Bohatsch (5), Michael Gump (5), Fabian Munz (1), Besmir Osmani (2), Maximilian Reiner (9), Matthias Reitenauer (3/1), Andreas Seitz, Martin Straub (3), Laurin Thierauf (7)

Im letzten Spiel des Jahres schlugen sich die Wertinger Handballerinnen gegen den Aufstiegskandidaten TSV Aichach mehr als achtbar. Mit einem knappen 24:26 musste man sich am Ende nur knapp geschlagen geben. Bereits nach zehn Minuten wurde Trainer Michalke gezwungen, die grüne Karte auf den Tisch zu legen und eine Auszeit zu nehmen. Grund dafür war die fahrige Anfangsphase seiner Damen, die zu diesem Zeitpunkt bereits mit 6:1 in Rückstand lagen. Michalke redete seinen Spielerinnen deutlich ins Gewissen und nahm eine Umstellung vor, die fruchtete. Weitere zehn Minuten später egalisierten die Wertinger das Ergebnis, und es stand plötzlich wieder 9:9. Bis zum Halbzeitstand von 11:13 war somit die Partie wieder offen. Die Anfangsminuten der zweiten Halbzeit wurden allerdings erneut verschlafen, und so zogen die Aichacher mit vier Toren auf 14:18 davon. Erneut gelang es den Zusamtalern, den Rückstand zum 22:22 aufzuholen.

In den letzten zehn Minuten waren die Aichacher jedoch etwas cleverer, und so sorgte Spielmacherin Christine Wonnenberg mit zwei ihrer sieben Treffer für die knappe Entscheidung zugunsten ihrer Mannschaft. Coach Michalke war zwar stolz auf die Leistung, haderte jedoch mit der Chancenverwertung und den verschlafenen Anfangsphasen beider Hälften, die im Endeffekt spielentscheidend waren. (MIGA)

Spielfilm: 1:6, 6:8, 11:13 - 14:18, 22:22, 24:26

Wertingen: Stumpf, Unglert, Petersen (3), Gump (4), Müller, Behm (2), Heindel (1), Fischer (2), Kretzschmar (6/1), Schimmer (4), Dieminger (2), Hieber, Sprater

Foto: Leitenstorfer

