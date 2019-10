Eintrag in die Chronik

vor 3 Min.

Diemantstein mit Topresultat

Schaut man sich die Vereinschronik der Diemantsteiner Schützen an, muss man schon etliche Jahre zurückblättern, um auf herausragende sportliche Erfolge zu stoßen. Einen Eintrag in diese lange Erfolgsliste wird sicherlich der Wettkampfabend gegen Dunstelkingen bekommen. Im außerordentlich hochklassigen und spannenden Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe siegte Gastgeber Diemantstein schließlich mit 1524:1511 Ringen. Es ist alles andere als normal, dass in der Gauliga derart hohe Ergebnisse geschossen werden.

Der Wettkampf war eine tolle Werbung für den Schießsport. Mehrfach brandete Beifall auf, als die Einzelergebnisse auf dem Bildschirm aufleuchteten. Mannschaftsführerin Sabrina Rauh schoss in schnellem und gleichmäßigem Rhythmus als Tagesbeste herausragende 387 Ringe. Stefan Mährle, schon einige Jahre für die Kesseltaler am Start, steigerte seine persönliche Bestmarke in einem Rundenwettkampf auf 383 Ringe.

Auch Christian Gerstmeier konnte voll überzeugen. Mit 381 Ringen schöpfte er sein Potenzial diesmal ideal aus. Der Oldie der Truppe, Walter Gerstmeier, ließ sich von den Teamkollegen anstecken und steigerte sich in deren Sog auf starke 373 Ringe – ein tolles Ergebnis für ihn. (ger)

