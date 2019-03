vor 36 Min.

Entscheidungen gefallen und vertagt

Spannung in den unteren Ligen

Von Reinhold Waber

Wimpernschlagfinale in der Jungen Bezirksklasse A: Mit exakt dem Ergebnis, das gerade noch zum Titelgewinn reichte, einem 3:7, unterlag der SV Holzheim beim direkten Konkurrenten TV Dillingen IV. Allerdings holten die Holzheimer die nötigen Spiele schon in den ersten drei Partien des Nachmittags, sodass die Luft schnell raus war.

Vertagt sind hingegen die Entscheidungen über Auf - und Abstieg in der Männer-Bezirksklasse A. Während die Lauinger Chancen auf den Klassenerhalt trotz des Sieges gegen Schlusslicht Wertingen eher theoretischer Natur sind – sie müssen noch zum Tabellenführer –, reiht sich vorne eine Überraschung an die andere. Aufsteiger Höchstädt ließ Holzheim nach 1:4-Rückstand keinen Stich mehr und ist nun selbst wieder dick im Aufstiegs-Geschäft – zumal der nächste, nach Verlustpunkten gleichauf liegende Kontrahent Donauwörth in Wemding verlor. Ein weiteres Jahr Bezirksklasse B sicher planen kann der TSV Binswangen nach dem ungefährdeten 9:2 beim Letzten TSV Hainsfarth.

Das gilt beinahe auch schon für Dillingen VI, das in der Bezirksklasse-C-Günzburg den härtesten Rivalen Waldstetten mit 9:4 deklassierte. Beendet sein dürften hingegen die Titelträume des FC Gundelfingen III in der Bezirksklasse-C-Süd nach der bitteren Heimpleite gegen Auchsesheim II. Fast unmöglich wird das Projekt Klassenerhalt für Binswangen II durch den Riedlinger Punktgewinn gegen Donauwörth II.

