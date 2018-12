01:08 Uhr

Entthronter Abo-Sieger Lokalsport

Hallenfußball: Württemberger aus Sontheim schalten im Halbfinale den FC Gundelfingen aus und setzen sich auch im Endspiel durch. SSV Dillingen räumt bei den Ehrenpreisen ab.

Von Walter Brugger

Fünfmal in Serie hatte der FC Gundelfingen das Reichhardt-Masters gewonnen, doch bei der 24. Auflage des Hallenturniers mit Rundumbande in der Höchstädter Nordschwabenhalle fehlte der Abonnementssieger im Endspiel. Dort standen sich Kreisklassist SSV Dillingen und der württembergische Landesligist FV Sontheim gegenüber – mit dem besseren Ende für die Sontheimer.

„Es war eine ganz enge Geschichte, aber wir haben verdient gewonnen“, meinte Marcus Mattick, Spielertrainer der Württemberger mit Wurzeln im Landkreis Dillingen, wo der Bächinger bereits für die SSV Höchstädt und den FC Gundelfingen auflief. Dass er beide Ex-Klubs hinter sich ließ, hat für ihn einen ganz einfachen Grund: „Es ist wichtig, in der Halle einfach defensiv gut zu stehen.“ Das taten die Sontheimer, die trotzdem keineswegs destruktiv auftraten. Bei Balleroberung ging es ruckzuck nach vorne, etliche Angriffe wurden dabei von Keeper Ruben Ertle eingeleitet. „Es ist einfach Gold wert, wenn du einen Torwart hast, der mitspielen kann. Was bei Ruben keine Überraschung ist, denn er ist jetzt Feldspieler, in der Jugend ist er aber lange im Tor gestanden“, so Mattick.

In der Gruppenphase waren die Verhältnisse schnell klar. Schon vor der letzten Runde standen die vier Halbfinalisten fest, es ging nur noch darum, wer im Halbfinale aufeinander trifft. Die SSV Dillingen hatte sich in der Gruppe A durch den 4:3-Sieg gegen den FC Gundelfingen den ersten Rang vor dem Favoriten gesichert, in der Gruppe B hatten die Sontheimer vor der gastgebenden SSV Höchstädt die Nase vorne. Und so trafen die Sontheimer vor knapp 250 Besuchern bereits im Halbfinale auf den FCG – und siegten dank des Treffers von Jorgo Kentiridis zwölf Sekunden vor dem Ende mit 4:3. Während die Dillinger beim 6:1 gegen die SSV Höchstädt kurzen Prozess machte.

Dillingen scheitert nur knapp

So war es keine Überraschung, dass die Dillinger am Ende mit Furkan Akaydin den besten Turnierspieler und mit Lars Jaud (7 Treffer) den besten Schützen stellten, auch wenn sie im Finale gegen den FV Sontheim nicht weiter zaubern konnten. Als Jonathan Mack einen der überallartigen Angriffe mit dem 2:1-Siegtreffer abschloss, durften die Nachbarn aus dem Landkreis Heidenheim jubeln. Den dritten Rang sicherte sich der FC Gundelfingen durch den 1:0-Erfolg gegen Höchstädt, das sich noch mit dem Ehrenpreis für Matthias Huber als bestem Torhüter trösten durfte. Einen anderen Trost hatte Glötts Peter Matkey für sich entdeckt, obwohl seine SSV „nur“ Sechster wurde: „Nichts gegen Futsal, aber mit Bande hat es mir heute viel mehr Spaß gemacht.“

