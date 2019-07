vor 19 Min.

Erfolgreich, gestärkt, verjüngt

Der TV Dillingen blickt optimistisch auf seine Zukunft. Einem Mitglied wurde jetzt mit einer besonderen Auszeichnung gedankt

Von Stefan Reisgis

Der diesjährige Ehrenpreis des TV Dillingen wurde dem langjährigen Abteilungsleiter Wolfgang Berchtenbreiter sowohl für seine herausragenden sportlichen Leistungen wie auch für seine erfolgreiche und prägende Badminton-Arbeit während der zurückliegenden Jahre überreicht. Zur Jahreshauptversammlung des TVD begrüßte Vorsitzende Erika Schweizer Mitglieder aus acht Abteilungen.

Die Leiter der Sparten Badminton, Faustball, Ju-Jutsu, Rehabilitationssport, Sportkegeln, Tischtennis, Volleyball und Turnen berichteten über die Höhepunkte der abgelaufenen Saison 2018. Michael Kürzeder feierte Elke Cramer als mehrfache deutsche Badminton-Altersklassenmeisterin. Der Abteilungsleiter strebt mit der ersten Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga an. Die Ju-Jutsu-Abteilung mit Juri Hatzenbühler erfreut sich besonderen Zuspruchs im Nachwuchsbereich, den sie den verstärkten Aktivitäten in den Schulen verdankt. Die Rehabilitationsabteilung um Armin Pausewang findet dank ihrer tollen Veranstaltungen großen Zulauf und bittet deswegen um Unterstützung im Übungsbetrieb.

Martin Lodners Tischtennisabteilung hat ein sensationelles Sportjahr mit der Ausrichtung der deutschen Seniorenmeisterschaft absolviert, war mit ihren 22 Mannschaften so erfolgreich wie noch nie und etablierte sich als zweitgrößter Tischtennis-Verein in Bayern.

Die Volleyballer von Andreas Ludewigt stabilisieren sich momentan mit einer Herrenmannschaft, erkennen aber einen Aufwärtstrend. Die größte TVD-Sparte, die Turnabteilung unter der Führung von Thomas Fritsche, sieht sich mit elf Übungsleitern breit und gut aufgestellt – vom Mutter-Kind-Turnen über das Leistungsturnen bis hin zur Seniorengymnastik.

Vorsitzende Erika Schweizer hob in ihrem Rechenschaftsbericht vor allem die sehr gute Zusammenarbeit aller Abteilungen hervor. Der Kassenbericht von Nicole Nentwig zeigte ein deutliches Plus.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurden Erika Schweizer als Vorsitzende und Andreas Ludewigt als Zweiter Vorsitzender in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Dritter Vorsitzender ist Juri Hatzenbühler. Weiter erhielten Nicole Nentwig als Kassenwartin, Stefan Reisgies als Pressewart und neu Daniel Kaim als Jugendleiter das Vertrauen. Ergänzt wurden die Funktionsträger mit Schriftführer Andreas Ludewigt, Klaus Fritsche und Gerhard Tiefenbacher (Kassenprüfung) sowie als Beisitzerin Elisabeth Schneider.

